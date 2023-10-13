Этиология отека век
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Поражения век
Местная аллергическая реакция
Безболезненный зуд
Бледные, припухшие веки (веко), и/или конъюнктива
Рецидивы и/или контакт с аллергеном в анамнезе
Бывает одно- и двусторонним
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Вовлечение ресниц, образование корочек обычно заметно невооруженным глазом и под увеличением (биомикроскопия)
Зуд, жжение, покраснение, иногда развивается изъязвление
В некоторых случаях сопровождается себоррейным дерматитом
Бывает одно- и двусторонним
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Очаговое покраснение и болезненность на одном веке
Со временем образуется локализованное безболезненное набухание на некотором расстоянии от края века
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Инфекционный конъюнктивит
Инъекция конъюнктивы, выделения
Иногда может также проявляться увеличением околоушных лимфатических узлов и/или хемозом
Бывает одно- и двусторонним
Анамнез и физикальный осмотр, включающий офтальмологический осмотр, обычно окрашивание флуоресцеином для исключения кератоконъюнктивита, вызванного вирусом простого герпеса
Блефарит, вызванный вирусом простого герпеса (первичный)
Скопление везикул на гиперемированном фоне, изъязвления, сильная боль
Односторонний характер поражения
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Блефарит, вызванный вирусом Herpes Zoster (вирус опоясывающего лишая)
Скопление везикул на гиперемированном фоне, изъязвления, сильная боль
Односторонний, распространение по ходу корешков V1 нерва
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр при подозрении на поражение глаза
Очаговое покраснение и болезненность на одном веке
Постепенное развитие отека, локализующегося на краю века, иногда образуется пустула
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Укус насекомого
Зуд, покраснение, иногда образуется папула
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Поражения орбиты и периорбитальной области
Тромбоз кавернозного синуса (редко)
Головная боль, экзофтальм, офтальмоплегия, птоз, снижение остроты зрения, лихорадка
Как правило, сначала односторонний, в последствие двусторонний процесс
Симптомы синусита и других лицевых инфекций
Немедленная КТ или МРТ головного мозга и орбит
Проптоз, покраснение, лихорадка, боль
Движения глазного яблока затруднены или болезненны
Иногда снижается острота зрения
Как правило, односторонний процесс
Иногда предшествуют симптомы первичного заболевания (как правило, синусита)
КТ или МРТ орбит
Пресептальный целлюлит (периорбитальный целлюлит)
Отек (но не экзофтальм), покраснение, иногда болезненные ощущения, лихорадка
Как правило, односторонний процесс
Острота зрения и подвижность глазного яблока в норме
Иногда предшествуют симптомы первичного заболевания (как правило, кожные инфекции)
КТ или МРТ орбит для исключения орбитальной флегмоны
Системные заболевания*
Системные аллергические реакции (например, ангионевротический отек, ринит)
Зуд
Иногда сопровождается общей аллергической симптоматикой (крапивница, одышка, ринорея)
В анамнезе контакт с аллергеном, атопия, предшествующие аллергические реакции
Обычно двусторонний процесс
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Двусторонний, асимптоматический отек век, в некоторых случаях, лица; часто отек других частей тела (Например, стоп, кресцово-копчиковой области)
Обычно является проявлением первичного заболевания (хроническая почечная недостаточность, сердечная недостаточность, печеночная недостаточность, преэклампсия)
В некоторых случаях прием ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента АПФ
Обследование пациента на наличие сердечно-сосудистой, печеночной и почечной патологии
Гипертиреоидизм (в сочетании с офтальмопатией Graves)
«Испуганный» взгляд, отставание века, экзофтальм, затрудненные движения глазного яблока
Обычно безболезненный (исключение: кератопатия, вследствие недостаточного увлажнения)
Тахикардия, тревожность, потеря веса
Исследование функций щитовидной железы (ТТГ, T4)
Отсутствие болевых ощущений; двусторонняя диффузная одутловатость лица
Сухая шелушащаяся кожа, жесткость волос
Непереносимость низких температур
Исследование функций щитовидной железы (ТТГ, T4)
*Отек, развивающийся вследствие системных заболеваний – не эритематозный и двусторонний.
T4 = тироксин; ТТГ = тиреотропный гормон; V1 = глазная ветвь тройничного нерва.