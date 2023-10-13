* Рекомендации в таблице основаны главным образом на данных предоставленных USPSTF и иногда ЦКЗ (CDC) и другими организациями. Рекомендации USPSTF, основанные на прочности доказательств и чистой клинической пользе (приносимая польза за минусом наносимого вреда): А = Убедительные доказательства в поддержку

В = Хорошие доказательства в поддержку

С = Низкое соотношение между приносимой пользой и наносимым вредом для обоснованной рекомендации

D = Показания против

I = Недостаточность доказательства к рекомендации «за» или «против»

† Люди с высоким риском заболевания гриппом А (например, при масштабных вспышках заболевания), могут начинать принимать осельтамивир и занамивир на момент вакцинации и продолжать прием в течение 2 недель.

‡ Для получения сводной информации об изменениях в календаре иммунизации взрослых на 2023 год, включая изменения в информации о вакцинах против COVID-19, см. Рекомендуемый график иммунизации взрослых, США, 2023 г.: изменения в календаре иммунизации взрослых на 2023 г. Консультативного комитета по практике иммунизации.

§ Tdap—Вакцины против дифтерии (D) содержат анатоксины, полученные от Corynebacterium diphtheriae. Вакцины против столбняка (T) содержат анатоксины, полученные от Clostridium tetani. Вакцины против ацеллюлярного (a) коклюша (P) содержат полуочищенные или очищенные компоненты Bordetella pertussis.