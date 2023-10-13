Хемопрофилактика и иммунизация у пожилых пациентов
Заболевание, надлежащее профилактике
Показатель
Частота
Примечания*
Атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, инсульт)
Химиопрофилактика аспирином
Каждый день
Для взрослых ≥ 60 лет: назначение низких доз аспирина для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний не рекомендуется (Уровень доказательности D USPSTF).
Взрослым 40–59 лет: низкие дозы аспирина назначаются индивидуально для взрослых с риском сердечно-сосудистых заболеваний ≥ 10% (уровень рекомендации C USPSTF).
Для всех лиц, имеющих в анамнезе с инфаркт миокард, инсульт, стентирование коронарных артерий или аортокоронарное шунтирование: АКК/АКА по-прежнему рекомендуют принимать аспирин в низких дозах для вторичной профилактики.
Бустеры, при доступе к ним
Для всех старше 6 месяцев: рекомендации ЦКЗ‡
Для людей в возрасте 6 лет и старше, если они не были вакцинированы или ранее получали только дозы моновалентной вакцины: рекомендуется получить 1 дозу бивалентной мРНК-вакцины (для тех, кто получил моновалентную дозу, как минимум через 8 недель после вакцинации).
Взрослые ≥ 65 лет: могут получить 1 дополнительную дозу бивалентной мРНК-вакцины по крайней мере через 4 месяца после первой дозы бивалентной мРНК-вакцины.
Люди с ослабленным иммунитетом: в каждом конкретном случае после обсуждения риска и пользы.
Грипп
Ежегодно
Для всех пациентов: рекомендации ЦКЗ†
Пневмококковая инфекция
Один или два раза в зависимости от конкретной вакцины
Для взрослых старше 65 лет, которые никогда не получали вакцинацию против пневмококка ЦКЗ рекомендуют: PCV15 с последующим введением PPSV23 не менее чем через 1 год или только PCV20.
Для пожилых людей, которым была сделана пневмококковая вакцинация в возрасте < 65 лет: выбор пневмококковой вакцины основывается на истории предшествующей пневмококковой вакцинации и сопутствующих заболеваниях (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцинация против пневмококка).
Столбняк
Каждые 10 лет
Для взрослых > 19 лет, которые никогда не получали вакцину Tdap§: ЦКЗ рекомендует 1 дозу Tdap, если у них нет специфических противопоказаний к вакцине против коклюша (доза вводится в любое время, независимо от времени получения последней дозы вакцины Td)
Всем людям, получившим Tdap ЦКЗ рекомендуют: ревакцинация Td или Tdap каждые 10 лет.
Опоясывающий лишай
Серия из 2 доз однократно в возрасте 50 лет
Для людей ≥ 50 ЦКЗ рекомендуют: две дозы рекомбинантной вакцины против опоясывающего лишая (RZV) с интервалом в 2-6 месяцев, независимо от наличия или отсутствия перенесенного опоясывающего лишая или ветряной оспы в анамнезе
Для пациентов с ослабленным иммунитетом: возможно более короткий интервал между двумя дозами RZV
* Рекомендации в таблице основаны главным образом на данных предоставленных USPSTF и иногда ЦКЗ (CDC) и другими организациями.
Рекомендации USPSTF, основанные на прочности доказательств и чистой клинической пользе (приносимая польза за минусом наносимого вреда):
† Люди с высоким риском заболевания гриппом А (например, при масштабных вспышках заболевания), могут начинать принимать осельтамивир и занамивир на момент вакцинации и продолжать прием в течение 2 недель.
‡ Для получения сводной информации об изменениях в календаре иммунизации взрослых на 2023 год, включая изменения в информации о вакцинах против COVID-19, см. Рекомендуемый график иммунизации взрослых, США, 2023 г.: изменения в календаре иммунизации взрослых на 2023 г. Консультативного комитета по практике иммунизации.
§ Tdap—Вакцины против дифтерии (D) содержат анатоксины, полученные от Corynebacterium diphtheriae. Вакцины против столбняка (T) содержат анатоксины, полученные от Clostridium tetani. Вакцины против ацеллюлярного (a) коклюша (P) содержат полуочищенные или очищенные компоненты Bordetella pertussis.
ЦКЗ = Центры по контролю и профилактике заболеваний; Td = вакцина против столбняка и дифтерии; USPSTF = Рабочая группа по профилактическим мероприятиям США