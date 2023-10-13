Факторы риска развития атеросклероза
Вид
Фактор риска
Немодифицируемые
Возраст
Семейный анамнез раннего атеросклероза*
Мужской пол
Модифицируемые, установленные
Определенная дислипидемии (например, увеличение количества частиц аполипопротеина В)
Курение табака
Модифицируемые, изучаемые или вновь предлагаемые
Употребление алкоголя (больше, чем умеренное количество)
Инфекция, вызванная Chlamydia pneumoniae
Высокий уровень аполипопротеина В (апоВ)
Высокий уровень С-реактивного белка (СРБ)
Высокий уровень ЛПОНП
Высокий уровень (а) липопротеинов
Гиперинсулинемия
Гипертриглицеридемия
Низкое потребление фруктов и овощей
Ожирение или метаболический синдром
Предрасположенность к тромбозам (например, гиперфибриногенемия, высокий уровень содержания ингибитора активатора плазминогена)
Психосоциальные факторы (например, личности типа А, депрессия, тревожность, производственные характеристики, социоэкономический статус)
Лучевая терапия области грудной клетки
Почечная недостаточность
Малоподвижный образ жизни†
* Атеросклероз считается преждевременным, когда он возникает у родственников 1 степени родства мужского пола до 55 лет и женского пола 1 степени родства до 65 лет.
† Остается не ясным вклад этого фактора независимо от других часто встречающихся ассоциированных факторов риска (например, сахарный диабет, дислипидемия).
СРП = С-реактивный протеин, ЛПВП = холестерин липопротеидов высокой плотности, ЛПНП = холестерин липопротеидов низкой плотности.