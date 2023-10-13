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Сравнение внутриматочных спиралей

Левоноргестрел 3-летний (13,5 мг) ВМС

Левоноргестрел 5-летний (19,5 мг) ВМС

Левоноргестрел 8-летний (52 мг) ВМС

Медь-T380A

Вероятность наступления беременности в течение 1-го года использования

0,4%

0,2%

0,2–0,6%

Кумулятивная частота беременности при максимальной продолжительности использования

1.0%

0,9–1,4%

0,5–1,1%

< 2% в 12 лет

Обратимость

Быстрый

Быстрый

Быстрый

Быстрый

Стандартная продолжительность использования

3 года

5 лет

8 лет

10 лет*

Изменения в кровотечении

Нерегулярные кровотечения

Аменорея за 1 год: 6%

Нерегулярные кровотечения

Аменорея за 1 год: 12%

Нерегулярные кровотечения

Аменорея за 1 год: 20%

Никаких изменений в циклическом характере менструальных циклов

Среднемесячная потеря крови

5 мл (при 6 месяцах использования)

5 мл (при 6 месяцах использования)

50-80 мл

Дополнительные преимущества

Может быть использован для лечения тяжелых менструальных кровотечений, хронической тазовой боли, или эндометриоза

Может быть использован в качестве экстренной контрацепции

Негормональный

Побочные эффекты

Минимальные: головная боль, кровянистые выделения, болезненность молочных желез, тошнота (которая, как правило, проходит в течение 6 месяцев)

То же, что для 3-летнего ВМС

То же, что для 3-летнего ВМС

Более тяжелые менструальные спазмы (облегчающиеся обычно после приема нестероидных противовоспалительных препаратов - НПВП) и более обильные выделения

Первичный механизм действия

Уплотнение цервикальной слизи предотвращает оплодотворение

То же, что для 3-летнего ВМС

То же, что для 3-летнего ВМС

Использование ионов меди вырабатывает стерилизирующую воспалительную реакцию, являющуюся токсичной для спермы, таким образом, предотвращая оплодотворение

* Доказательства подтверждают возможность использования в течение 12 лет.

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