Сравнение внутриматочных спиралей
Левоноргестрел 3-летний (13,5 мг) ВМС
Левоноргестрел 5-летний (19,5 мг) ВМС
Левоноргестрел 8-летний (52 мг) ВМС
Медь-T380A
Вероятность наступления беременности в течение 1-го года использования
0,4%
0,2%
0,2–0,6%
—
Кумулятивная частота беременности при максимальной продолжительности использования
1.0%
0,9–1,4%
0,5–1,1%
< 2% в 12 лет
Обратимость
Быстрый
Быстрый
Быстрый
Быстрый
Стандартная продолжительность использования
3 года
5 лет
8 лет
10 лет*
Изменения в кровотечении
Нерегулярные кровотечения
Аменорея за 1 год: 6%
Нерегулярные кровотечения
Аменорея за 1 год: 12%
Нерегулярные кровотечения
Аменорея за 1 год: 20%
Никаких изменений в циклическом характере менструальных циклов
Среднемесячная потеря крови
—
5 мл (при 6 месяцах использования)
5 мл (при 6 месяцах использования)
50-80 мл
Дополнительные преимущества
—
—
Может быть использован для лечения тяжелых менструальных кровотечений, хронической тазовой боли, или эндометриоза
Может быть использован в качестве экстренной контрацепции
Негормональный
Побочные эффекты
Минимальные: головная боль, кровянистые выделения, болезненность молочных желез, тошнота (которая, как правило, проходит в течение 6 месяцев)
То же, что для 3-летнего ВМС
То же, что для 3-летнего ВМС
Более тяжелые менструальные спазмы (облегчающиеся обычно после приема нестероидных противовоспалительных препаратов - НПВП) и более обильные выделения
Первичный механизм действия
Уплотнение цервикальной слизи предотвращает оплодотворение
То же, что для 3-летнего ВМС
То же, что для 3-летнего ВМС
Использование ионов меди вырабатывает стерилизирующую воспалительную реакцию, являющуюся токсичной для спермы, таким образом, предотвращая оплодотворение
* Доказательства подтверждают возможность использования в течение 12 лет.