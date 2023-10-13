Способы лечения поверхностных грибковых инфекций*
Медицинские препараты
Составы
Использование †
Аллиламины
Аморолфин‡
5%-ный раствор
Нафтифин
1%-ный крем или гель
Дерматофитии, кандидоз кожи
Тербинафин
Местные: 1%-ный крем или раствор
Пероральные: таблетки в дозе 250 мг
Бензиламины
Бутенафин
1%-ный крем
Имидазолы
Бутоконазол
2%-ный крем
Клотримазол
Местные: 1%-ный крем, лосьон или раствор; 100, 200 и 500 мг в форме вагинальных таблеток
Дерматофитии, кандидоз (орофарингеальный, кожный, вульвовагинальный)
Пероральные: таблетки 10 мг
Эконазол
1%-ный крем
Флуконазол
50 и 200 мг/5 мл раствор; таблетки в дозе 50, 100, 150 и 200 мг
Кандидоз (вульвовагинальный, кожный, орофарингеальный)
Итраконазол
100 мг капсулы, 10 мг/мл раствор
Дерматофитный онихомикоз, другие онихомикозы
Кетоконазол
2%-ный крем, 1-2%-ный шампунь
Дерматофитии, кандидоз кожи
Миконазол
1-2%-ная жидкости (аэрозоль), 2%-ный порошок (аэрозоль), 1-2%-ный крем и лосьон, 1%-ный раствор, 2%-ные порошок или настойка, 100 или 200 мг в форме вагинальных суппозиториев
Дерматофитии, кандидоз (кожный, вульвовагинальный)
Оксиконазол
1%-ный крем или лосьон
Сульконазол
1%-ный крем или раствор
Терконазол
0,4%-ный и 0,8%-ный крем, суппозитории в дозе 80 мг
Тиоконазол
6,5%-ная мазь
Полиены
Нистатин
Местные: 100000 единиц/г крем, мазь, порошок или вагинальные таблетки
Кандидоз (орофарингеальный, кожный)
Пороральные: 100000 единиц/мл суспензия, таблетки по 500000 единиц
Кандидоз (орофарингеальный, гастроинтестинальный)
Различные
Карбол-Фуксин
Раствор
Хронические дерматофитии, опрелость
Циклопирокс
0,77%-ный гель, 8%-ный лаковый раствор
Клиохинол¶
3%-ный крем
Генцианвиолет
1-2% -ный раствор
Дерматофитии, особенно микоз стоп; иногда кандидоз
Гризеофульвин
Таблетки в дозе 125, 165, 250, 330 и 500 мг
Толнафтат
1%-ная жидкость, порошок, жидкость или аэрозоль, крем или раствор
Цинк
Ундециленат/ундециленовая кислота (ундециленовая кислота, ундециленатные соли, цинкдеунат)
25%-ный раствор, 10%-ная настойка
Поверхностная дерматофитная инфекция (например, микоз стоп)
*Преимущества одного местного препарата перед другим при большинстве инфекций не ясно. При инфекциях кожи аллиламины обладают высокой активностью в отношении дерматофитов, но более низкой активностью против Candida; имидазолы имеют очень высокую активность в отношении и дерматофитов, и Candida. Побочные эффекты возникают редко, но все местные противогрибковые препараты могут вызвать раздражение кожи, жжение и контактный дерматит. Дозы могут варьировать в зависимости от показаний.
Пероральные противогрибковые препараты могут вызвать гепатит и нейтропению. Периодический мониторинг лабораторных показателей печеночной функции и общий анализ крови рекомендуются, когда пероральные противогрибковые препараты (например, итраконазол, тербинафин) применяются > 1 месяца.
Пероральные итраконазол, тербинафин и флуконазол метаболизируются через систему ферментов цитохрома Р-450 и, таким образом, имеют много потенциальных лекарственных взаимодействий. Некоторые из них могут иметь очень серьезные последствия; развитие сердечной аритмии может быть рискованным для некоторых людей. Следует соблюдать осторожность, чтобы свести к минимуму последствия взаимодействия с этими препаратами.
†Грибковые патогены включают дрожжевые грибки (например, рода Candida) и дерматофиты.
‡ Этот препарат не доступен в США или Канаде, но доступен в других странах.
¶ Этот препарат не доступен в Соедененных Штатах.