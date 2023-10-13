*Преимущества одного местного препарата перед другим при большинстве инфекций не ясно. При инфекциях кожи аллиламины обладают высокой активностью в отношении дерматофитов, но более низкой активностью против Candida; имидазолы имеют очень высокую активность в отношении и дерматофитов, и Candida. Побочные эффекты возникают редко, но все местные противогрибковые препараты могут вызвать раздражение кожи, жжение и контактный дерматит. Дозы могут варьировать в зависимости от показаний.

Пероральные противогрибковые препараты могут вызвать гепатит и нейтропению. Периодический мониторинг лабораторных показателей печеночной функции и общий анализ крови рекомендуются, когда пероральные противогрибковые препараты (например, итраконазол, тербинафин) применяются > 1 месяца.

Пероральные итраконазол, тербинафин и флуконазол метаболизируются через систему ферментов цитохрома Р-450 и, таким образом, имеют много потенциальных лекарственных взаимодействий. Некоторые из них могут иметь очень серьезные последствия; развитие сердечной аритмии может быть рискованным для некоторых людей. Следует соблюдать осторожность, чтобы свести к минимуму последствия взаимодействия с этими препаратами.