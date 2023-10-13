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Способы лечения поверхностных грибковых инфекций*

Медицинские препараты

Составы

Использование †

Аллиламины

Аморолфин‡

5%-ный раствор

Дерматофитный онихомикоз

Нафтифин

1%-ный крем или гель

Дерматофитии, кандидоз кожи

Тербинафин

Местные: 1%-ный крем или раствор

Дерматофитии

Пероральные: таблетки в дозе 250 мг

Бензиламины

Бутенафин

1%-ный крем

Дерматофитии

Имидазолы

Бутоконазол

2%-ный крем

Кандидозный вульвовагинит

Клотримазол

Местные: 1%-ный крем, лосьон или раствор; 100, 200 и 500 мг в форме вагинальных таблеток

Дерматофитии, кандидоз (орофарингеальный, кожный, вульвовагинальный)

Пероральные: таблетки 10 мг

Эконазол

1%-ный крем

Дерматофитии, кандидоз кожи, разноцветный лишай

Флуконазол

50 и 200 мг/5 мл раствор; таблетки в дозе 50, 100, 150 и 200 мг

Кандидоз (вульвовагинальный, кожный, орофарингеальный)

Итраконазол

100 мг капсулы, 10 мг/мл раствор

Дерматофитный онихомикоз, другие онихомикозы

Кетоконазол

2%-ный крем, 1-2%-ный шампунь

Дерматофитии, кандидоз кожи

Миконазол

1-2%-ная жидкости (аэрозоль), 2%-ный порошок (аэрозоль), 1-2%-ный крем и лосьон, 1%-ный раствор, 2%-ные порошок или настойка, 100 или 200 мг в форме вагинальных суппозиториев

Дерматофитии, кандидоз (кожный, вульвовагинальный)

Оксиконазол

1%-ный крем или лосьон

Дерматофитии, разноцветный лишай

Сульконазол

1%-ный крем или раствор

Дерматофитии, разноцветный лишай

Терконазол

0,4%-ный и 0,8%-ный крем, суппозитории в дозе 80 мг

Кандидозный вульвовагинит

Тиоконазол

6,5%-ная мазь

Кандидозный вульвовагинит

Полиены

Нистатин

Местные: 100000 единиц/г крем, мазь, порошок или вагинальные таблетки

Кандидоз (орофарингеальный, кожный)

Пороральные: 100000 единиц/мл суспензия, таблетки по 500000 единиц

Кандидоз (орофарингеальный, гастроинтестинальный)

Различные

Карбол-Фуксин

Раствор

Хронические дерматофитии, опрелость

Циклопирокс

0,77%-ный гель, 8%-ный лаковый раствор

Дерматофитии, кандидоз, разноцветный лишай, онихомикоз

Клиохинол¶

3%-ный крем

Дерматофитии

Генцианвиолет

1-2% -ный раствор

Дерматофитии, особенно микоз стоп; иногда кандидоз

Гризеофульвин

Таблетки в дозе 125, 165, 250, 330 и 500 мг

Дерматофитии

Толнафтат

1%-ная жидкость, порошок, жидкость или аэрозоль, крем или раствор

Дерматофитии, разноцветный лишай

Цинк

Ундециленат/ундециленовая кислота (ундециленовая кислота, ундециленатные соли, цинкдеунат)

25%-ный раствор, 10%-ная настойка

Поверхностная дерматофитная инфекция (например, микоз стоп)

*Преимущества одного местного препарата перед другим при большинстве инфекций не ясно. При инфекциях кожи аллиламины обладают высокой активностью в отношении дерматофитов, но более низкой активностью против Candida; имидазолы имеют очень высокую активность в отношении и дерматофитов, и Candida. Побочные эффекты возникают редко, но все местные противогрибковые препараты могут вызвать раздражение кожи, жжение и контактный дерматит. Дозы могут варьировать в зависимости от показаний.

Пероральные противогрибковые препараты могут вызвать гепатит и нейтропению. Периодический мониторинг лабораторных показателей печеночной функции и общий анализ крови рекомендуются, когда пероральные противогрибковые препараты (например, итраконазол, тербинафин) применяются > 1 месяца.

Пероральные итраконазол, тербинафин и флуконазол метаболизируются через систему ферментов цитохрома Р-450 и, таким образом, имеют много потенциальных лекарственных взаимодействий. Некоторые из них могут иметь очень серьезные последствия; развитие сердечной аритмии может быть рискованным для некоторых людей. Следует соблюдать осторожность, чтобы свести к минимуму последствия взаимодействия с этими препаратами.

†Грибковые патогены включают дрожжевые грибки (например, рода Candida) и дерматофиты.

‡ Этот препарат не доступен в США или Канаде, но доступен в других странах.

¶ Этот препарат не доступен в Соедененных Штатах.

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