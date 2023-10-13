Специфические медицинские противопоказания к подводному плаванию
Противопоказание
Специфические примеры или побочные действия
Заболевания легких
Активная форма бронхиальной астмы
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
Спонтанный пневмоторакс в анамнезе
Интерстициальная болезнь легких
Кисты легких или буллы
Хроническая гиперкапния
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Серьезные желудочковые аритмии в анамнезе
Гемодинамически значимый внутрисердечный шунт или любой шунт справа налево (например, дефект межпредсердной перегородки, синдром Фалло)
Психические расстройства
Органические заболевания
Неустраненная грыжа
Неврологические расстройства
Нарушения обмена веществ
Сахарный диабет I и II типа с приемом инсулина (относительное противопоказание)
Заболевание уха, носа, горла
Нелеченный аллергический ринит
Перфорация барабанной перепонки
Инфекция верхних дыхательных путей
Беременность
Возможный риск врожденных пороков развития вследствие декомпрессионной болезни
Аэрофагия
Вздутие желудочно-кишечного тракта во время всплытия из-за заглатывания сжатого воздуха на глубине
Слабая физическая подготовка
Неадекватная физиологическая реакция на неблагоприятные условия при погружении на глубину
Тяжелый желудочно-кишечный рефлюкс
Усугубленный потерей влияния травитации на брюшную полость во время всплытия
Дети в возрасте < 10 лет
Недостаточное понимание физики и физиологии, что необходимо для безопасного подводного плавания