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Специфические медицинские противопоказания к подводному плаванию

Противопоказание

Специфические примеры или побочные действия

Заболевания легких

Активная форма бронхиальной астмы

Бронхоэктазы

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Муковисцидоз

Спонтанный пневмоторакс в анамнезе

Интерстициальная болезнь легких

Кисты легких или буллы

Синдром Марфана

Хроническая гиперкапния

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Сердечная недостаточность

Серьезные желудочковые аритмии в анамнезе

Гемодинамически значимый внутрисердечный шунт или любой шунт справа налево (например, дефект межпредсердной перегородки, синдром Фалло)

Ишемическая болезнь сердца

Психические расстройства

Паника или фобия

Органические заболевания

Неустраненная грыжа

Неврологические расстройства

Судорожное расстройство

Рецидивирующий обморок

Нарушения обмена веществ

Избыточная масса тела

Сахарный диабет I и II типа с приемом инсулина (относительное противопоказание)

Заболевание уха, носа, горла

Нелеченный аллергический ринит

Перфорация барабанной перепонки

Инфекция верхних дыхательных путей

Беременность

Возможный риск врожденных пороков развития вследствие декомпрессионной болезни

Аэрофагия

Вздутие желудочно-кишечного тракта во время всплытия из-за заглатывания сжатого воздуха на глубине

Слабая физическая подготовка

Неадекватная физиологическая реакция на неблагоприятные условия при погружении на глубину

Тяжелый желудочно-кишечный рефлюкс

Усугубленный потерей влияния травитации на брюшную полость во время всплытия

Дети в возрасте < 10 лет

Недостаточное понимание физики и физиологии, что необходимо для безопасного подводного плавания

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