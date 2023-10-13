Симптомы и признаки дефицита питательных веществ
Область/система
Симптом или признак
Недостаточность
Общий вид
Упадок сил
Общее количество калорий
Кожа
Сыпь
Многие витамины, цинк, эссенциальные жирные кислоты
Сыпь на открытых солнцу участках кожи
Ниацин (пеллагра)
Легкое образование гематом
Волосы и ногти
Истончение или выпадение волос
Преждевременное поседение волос
Ложкообразные ногти
Глаза
Нарушение ночного зрения
Корнеальная кератомаляция (высыхание и помутнение роговицы)
Рот
Хейлоз и глоссит
Рибофлавин, ниацин, пиродоксин, железо
Кровоточивость десен
Конечности
Отеки
Нервная система
Парестезии или онемение стоп и кистей
Тиамин (бери-бери)
Тетания
Когнитивные и сенсорные расстройства
Тиамин, ниацин, тиаминпиродоксин, витамин В12
Деменция
Опорно-двигательный аппарат
Потеря мышечной массы
Белок
Деформация костей, (например, "О-образные" ноги, деформированные коленные суставы, искривление позвоночника)
Болезненость костей при пальпации
Болезненность и припухлость суставов
Желудочно-кишечный тракт
Диарея
Белок, ниацин, фолат, витамин B12
Диарея и извращение вкуса
Дисфагия и боль при глотании
Эндокринная система
Тиромегалия