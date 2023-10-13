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Симптомы и признаки дефицита питательных веществ

Область/система

Симптом или признак

Недостаточность

Общий вид

Упадок сил

Общее количество калорий

Кожа

Сыпь

Многие витамины, цинк, эссенциальные жирные кислоты

Сыпь на открытых солнцу участках кожи

Ниацин (пеллагра)

Легкое образование гематом

Витамин С или витамин К

Волосы и ногти

Истончение или выпадение волос

Белок

Преждевременное поседение волос

Селен

Ложкообразные ногти

Железо

Глаза

Нарушение ночного зрения

Витамин А

Корнеальная кератомаляция (высыхание и помутнение роговицы)

Витамин А

Рот

Хейлоз и глоссит

Рибофлавин, ниацин, пиродоксин, железо

Кровоточивость десен

Витамин С, рибофлавин

Конечности

Отеки

Белок

Нервная система

Парестезии или онемение стоп и кистей

Тиамин (бери-бери)

Тетания

Кальций, магний

Когнитивные и сенсорные расстройства

Тиамин, ниацин, тиаминпиродоксин, витамин В12

Деменция

Тиамин, ниацин, витамин B12

Опорно-двигательный аппарат

Потеря мышечной массы

Белок

Деформация костей, (например, "О-образные" ноги, деформированные коленные суставы, искривление позвоночника)

Витамин D, кальций

Болезненость костей при пальпации

Витамин D

Болезненность и припухлость суставов

Витамин С

Желудочно-кишечный тракт

Диарея

Белок, ниацин, фолат, витамин B12

Диарея и извращение вкуса

Цинк

Дисфагия и боль при глотании

Железо

Эндокринная система

Тиромегалия

Йод

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