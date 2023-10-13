Разновидности бородавок и другие поражения, вызванные ВПЧ
Клиническая форма
Тип папилломавируса человека
Описание
16, 55
Плоские, коричневые, бородавчатые папулы на слизистой вульвы и полового члена
Опухоль Бушке-Левенштейна
6
Большая опухоль, напоминающая цветную капусту, на поверхности аногенитальной области
Бородавка мясника (бородавка обвальщиков мяса)
7
Распространенный вид кондилом, как правило, представлен доброкачественными образованиями на руках людей, работающих с мясом
Могут иметь более выраженную форму цветной капусты, чем обычные кондиломы
Обыкновенные бородавки
1, 2, 4, 7, 75–77
Представляют собой светло-серые, желтые, коричневые или серо-черные узелки с четкими границами, шероховатой поверхностью, округлыми или неправильными очертаниями, достигающие в диаметре 2–10 мм
Бородавчатая эпидермодисплазия
3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21–25, 36–39, 47, 49
Плоские белые, коричневые или красные папулы или более крупные и более возвышающиеся папулы, напоминающие себорейный кератоз
В редких случаях наследственная предрасположенность к развитию распространенной ВПЧ-инфекции и раку кожи (например, плоскоклеточному раку), у пациентов начиная с 20-летнего возраста
Внешние генитальные кондиломы
6 и 11 (наиболее часто), и 1a, 2, 4, 7, 16, 18, 27b, 27, 33, 38, 40, 42, 43, 44, 54, 57b, 57c, 61, 65, 72, 81 , 89†
Дискретно расположенные плоские или с широким основанием, гладкие или бархатистые папулы или шершавые выросты на ножке в перианальной, периректальной областях, на половых губах и половом члене.
Плоские (юношеские) кондиломы
3, 10, 26–29, 41
Гладкие, с плоской вершиной папулы желто-коричневого, розового или телесного цвета
77
Считается высокодифференцированным плоскоклеточным раком кожи
Папилломы гортани
6, 11
Одно или множество папиломоподобных образований на поверхности гортани или других участков дыхательных путей
называемое рецидивирующий респираторный папилломатоз, у детей
Оральная фокальная эпителиальная гиперплазия (болезнь Хека)
13, 32
Множественные, бледные, с плоской вершиной, папулы по типу "булыжной мостовой" на слизистой полости рта
Оральные папилломы
2, 6, 7, 11, 16, 18, 32, 57
Чаще всего безболезненное поражение любого участка полости рта
16 (преимущественно), 18
Может поражать язык, миндалины, мягкое небо или стенки глотки
Ладонные и подошвенные кондиломы
1, 2, 4
Часто бывают болезненными, а подошвенные бородавки могут вызывать дискомфорт при ходьбе и в положении стоя
Околоногтевые бородавки
1, 2, 4, 7‡
Утолщенная, покрытая трещинами, похожая на цветную капусту кожа вокруг ногтевой пластины, как правило, бессимптомная, но может быть болезненной при их увеличении
Кондиломы у пациентов после трансплантации почки
75–77
Часто являются многочисленными и трудно поддаются лечению
ВПЧ-ассоциированные раковые заболевания слизистых оболочек и аногенитальной области
16 и 18 (наиболее часто) и 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
Различные проявления, см. рак анального канала, рак шейки матки, рак полового члена, рак влагалища, рак вульвы
*Касается женщин и женщин-партнеров инфицированных пациентов: необходимо регулярно проходить обследование для выявления рака шейки матки.
† Al-Awadhi R, Al-Mutairi N, Albatineh AN, Chehadeh W: Association of HPV genotypes with external anogenital warts: A cross sectional study. BMC Infect Dis 19(1):375, 2019. doi: 10.1186/s12879-019-4005-4
‡ Причинами чаще всего являются подтипы, которые вызывают появление обычных бородавок.
ВПЧ = вирус папилломы человека.
Some data adapted from Cubie HA: Diseases associated with human papillomavirus infection. Virology 445(1-2):21–34, 2013. doi: 10.1016/j.virol.2013.06.007