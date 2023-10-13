Процесс отбеливания зубов
Проводится
Применяемые компоненты
Примечания
Дантист
В офисе
Концентрированный водорода пероксид применяется для зубов, которые подвергаются воздействию света или лазера
Очень эффективно
Десны, кожа и глаза должны быть защищены
Пациент
Дома
10% мочевины пероксид (при нанесении превращается в 3,5% водорода пероксид) и загуститель, содержащий сополимеры акриловой кислоты, связанной с полиалкенилполиэфиром вносят в специально изготовленный лоток
Очень эффективно
Пациент (препарты, отпускаемые без рецепта)
Коммерческие отбеливающие полоски
Состоят из карбамида пероксида
Очень эффективно
Отбеливающая зубная паста
Обычно содержит карбамида пероксид или водорода пероксид
Средняя эффективность
Отбеливание красителем
Обычно состоит из диоксида титана
Не очень эффективно