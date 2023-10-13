Противомикробные препараты для ран от укусов
Лекарственный препарат
Дозировка
Примечания
Человеческие укусы и укусы собак
Амоксициллин/клавуланат
500–875 мг перорально 2 раза в день
Для амбулаторных больных
Профилактика: Лечение в течение 3 дней
Лечение: В течение 5-7 дней
Ампициллин/сульбактам
1,5-3,0 г внутривенно каждые 6 часов
Для стационарных больных
Эффективен против альфа-гемолитического стрептококка, Staphylococcus aureus и Eikenella corrodens
Триметоприм/сульфаметоксазол
плюс
160/800 мг внутривенно каждые 12 часов
Для пациентов с аллергией на пенициллин (для детей следует использовать соответствующие весу дозы)
Клиндамицин
150-300 мг внутривенно каждые 6 часов
Доксициклин
100 мг перорально или внутривенно каждые 12 часов
Является альтернативным препаратом при укусах собак для пациентов с аллергией на пенициллин, за исключением детей < 8 лет и беременных женщин
Клиндамицин
плюс
150-300 мг перорально или внутривенно каждые 6 часов
Является альтернативным препаратом при укусах собак для взрослых
Фторхинолоны (например, ципрофлоксацин)
500 мг перорально каждые 12 часов (ципрофлоксацин)
Укусы кошек*
Фторхинолоны (например, ципрофлоксацин)
500 мг перорально 2 раза в день в течение 5-7 дней
Для профилактики и лечения для взрослых
Препарат эффективен против P. multocida†
Кларитромицин
500 мг перорально 2 раза в день в течение 7-10 дней
Альтернативный препарат для детей
Клиндамицин
150-300 мг перорально 4 раза в день в течение 7-10 дней
Альтернативный препарат для детей
Укусы обезьян‡
Ацикловир
800 мг внутривенно 5 раз/день в течение 14 дней
Для профилактического использования
*Укусы белки, песчанки, кролика и морской свинки редко инфицируются, но если уж это случается, их можно лечить теми же лекарствами, которые используются при лечении укусов кошек.
Риккетсия †Bartonella henselae— Professional. Болезнь кошачьи царапин— также передается при укусах кошек.
‡Для лечения инфицированных укусов обезьян, следует использовать антибактериальные препараты, аналогичные препаратам, используемым при инфицированных человеческих укусах и укусах собак.