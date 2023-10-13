Причины хронической* одышки
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм†
Патология органов дыхания
Прогрессирующая одышка у пациентов с известной профессиональной вредностью
Мелкопузырчатые влажные хрипы, сухой кашель
Ногти в виде «часовых стекол»
Семейный анамнез
КТ грудной клетки высокого разрешения
Исследование функции легких
Курение, бочкообразная грудная клетка, нарушение движения воздуха
Рентгенография грудной клетки
Исследование функции легких (при первичном обследовании)
Плевритическая боль, притупление перкуторного звука, ослабление дыхания
Рак, сердечная недостаточность, ревматоидный артрит, системная красная волчанка или острая пневмония
Рентгенография грудной клетки
КТ органов грудной клетки и торакоцентез
Нейромышечные заболевания
Прогрессирующая одышка у пациентов с диагностированными нервно-мышечными нарушениями (например, с боковым амиотрофическим склерозом или мышечной дистрофией).
Исследование функции легких
ЭМГ или исследование нервной проводимости
Иногда анализ крови, чтобы определить причину
Патология сердечно-сосудистой системы
Влажные хрипы, ритм галопа S3 и симптомы центральной и периферической объемной перегрузки (например, набухание шейных вен, периферические отеки)
Ортопноэ или пароксизмальная ночная одышка
Рентгенография грудной клетки
Эхокардиография
Громкий S2, окологрудинное выбухание, повышенное давление в яремной вене, шум при недостаточности трехстворчатого клапана.
Эхокардиография
Катетеризация правых отделов сердца
Стабильная стенокардия или ИБС
Сдавление за грудиной без иррадиации в левую руку или нижнюю челюсть на фоне физической нагрузки, особенно у пациентов с факторами риска ИБС
ЭКГ
Проба с физической нагрузкой
В некоторых случаях - коронароангиография
Другие причины
Отсутствие патологии при объективном обследовании и пульсоксиметрии
В некоторых случаях - систолический шум
Общий анализ крови
Детренированность
Одышка только при физической нагрузке у пациентов с малоподвижным образом жизни
Клиническая оценка
*Хроническая одышка которая длится от нескольких недель до годов. При многих из этих расстройств одышка первоначально присутствует при физической нагрузке, а затем прогрессирует до одышки в состоянии покоя.
†Большинству пациентов следует провести пульсоксиметрию и, за исключением тех случаев, когда симптомы четко указывают на легкое обострение диагностированного хронического заболевания – рентгенографию органов грудной клетки.
ИБС = ишемическая болезнь сердца; ЭМГ = электромиография; S2 = второй тон сердца; S3 = третий тон сердца.