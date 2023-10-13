Причины стридора
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Острый стридор
Аллергические реакции (тяжелые)
Внезапное начало при воздействии аллергена
Сопровождается сухими хрипами, в некоторых случаях - отеком ротолицевой области
Лихорадка и боль в горле отсутствуют; редко - кашель
Клиническая оценка
Часто отек лица, губ и/или языка
Часто у людей из группы риска (например, воздействие аллергена, использование ингибиторов АПФ, личный или семейный анамнез наследственного ангионевротического отека)
Клиническая оценка
Иногда непрямая ларингоскопия
Бактериальный трахеит (редко)
Лающий кашель, усиливающийся по ночам, фебрильная температура, дыхательная недостаточность
Токсические проявления
Рентгенография шеи
В некоторых случаях - прямая или непрямая ларингоскопия с забором материала
Возраст 6-36 месяцев
Лающий кашель, усиливающийся по ночам, симптомы инфекции верхних дыхательных путей, субфебрильная температура
Клиническая оценка
В некоторых случаях на рентгенограмме шеи в прямой проекции можно выявить подсвязочное сужение
В основном у взрослых, а также у детей, которым не проводится вакцинация против Haemophilus influenzae типа B
Острое начало: фебрильная температура, боль в горле, слюнотечение, дыхательная недостаточность, выраженное беспокойство
Токсические проявления
При стабильном состоянии - рентгенография шеи в боковой проекции
При наличии дыхательной недостаточности - осмотр в операционной
Острое начало у маленьких детей при отсутствии инфекции верхних дыхательных путей или системных симптомов
У взрослых наличие инородного тела в дыхательных путях можно установить по данным анамнеза
Прямая или непрямая ларингоскопия или бронхоскопия
Ингаляционное повреждение (вдыхание паров чистящих средств, сигаретного дыма)
Связь с вдыханием токсического вещества
Клиническая оценка
В некоторых случаях – бронхоскопия
Ларингоспазм
Рецидивирующие эпизоды, связанные с гастроэзофагеальным рефлюксом, употребление наркотиков, после интубации
Прямая или непрямая ларингоскопия
Осложнения после экстубации (отек гортани, ларингоспазм, смещение черпаловидных хрящей)
Связь с интубацией и дыхательной недостаточностью
Клиническая оценка
В некоторых случаях - ларингоскопия
В основном у детей < 4 лет
Фебрильная температура, сильная боль в горле, слюнотечение, нарушение глотания, в некоторых случаях - дыхательная недостаточность
Отек глотки (видимый или нет)
Рентгенография шеи в боковой проекции
В некоторых случаях - КТ шеи с контрастированием
Рецидивирующие эпизоды необъяснимого стридора, часто с охриплостью, ощущением стеснения в горле, ощущением удушья и/или кашлем
Прямая ларингоскопия
Хронический стридор
Двусторонний паралич голосовых связок или дисфункция
Недавняя травма (роды, операции на щитовидной железе или шеи, интубация, аспирация содержимого дыхательных путей)
Различные нейродегенеративные или нейромышечные заболевания
Хорошее качество голоса, ограничение интенсивности
Прямая или непрямая ларингоскопия
Врожденные пороки (различные; самый частый - ларингомаляция)
Как правило - у маленьких детей
В некоторых случаях - другие врожденные пороки
В некоторых случаях - нарушение питания или сна
В некоторых случаях - ухудшение во время инфекции верхних дыхательных путей
КТ шеи и органов грудной клетки
Прямая ларингоскопия
Спирометрия с построением петель поток-объем
Врожденая трахеомаляция
Хронический характер симптомов
Стридор или лающий кашель во время кашля, плача, кормления
Может усиливаться в горизонтальном положении
КТ или МРТ
Спирометрия с построением петель поток-объем
В некоторых случаях – бронхоскопия
Сдавление извне
Рак головы и шеи, видимое образование, ночная потливость, снижение массы тела
Рентгенография шеи и органов грудной клетки
КТ шеи и органов грудной клетки
Прямая или непрямая ларингоскопия
Опухоли гортани (плоскоклеточный рак, гемангиома, мелкоклеточный рак)
Инспираторный или двухфазный стридор, который усиливается по мере роста опухоли
Прямая или непрямая ларингоскопия
Спирометрия с построением петель поток-объем
АПФ = ангиотензин-превращающий фермент; ГПВ =гемофильная палочка тип В; ИВДП = инфекция верхних дыхательных путей.