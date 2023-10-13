Причины протеинурии
Механизм
Примеры
Клубочковую
Первичная гломерулярная патология (например, мембранозный гломерулонефрит, болезнь минимальных изменений, фокальный сегментарный гломерусклероз)
Вторичные гломерулярные поражения (например, диабетическая нефропатия, преэклампсия, постинфекционный гломерулонефрит, волчаночный нефрит, амилоидоз)
Тубулярную
Чрезмерное выведение
Острый монобластный лейкоз с лизозимурией
Моноклональная гамма-иммуноглобулинопатия
Функциональная или транзиторная протеинурия
Лихорадка
Интенсивная физическая нагрузка или физическая активность
Неизвестно
Ортостатическая или постуральная