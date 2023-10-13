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Причины протеинурии

Механизм

Примеры

Клубочковую

Первичная гломерулярная патология (например, мембранозный гломерулонефрит, болезнь минимальных изменений, фокальный сегментарный гломерусклероз)

Вторичные гломерулярные поражения (например, диабетическая нефропатия, преэклампсия, постинфекционный гломерулонефрит, волчаночный нефрит, амилоидоз)

Тубулярную

Синдром Фанкони

Острый канальцевый некроз

Тубулоинтерстициальный нефрит

Поликистоз почек

Чрезмерное выведение

Острый монобластный лейкоз с лизозимурией

Моноклональная гамма-иммуноглобулинопатия

Множественная миелома

Миелодиспластические синдромы

Функциональная или транзиторная протеинурия

Лихорадка

Сердечная недостаточность

Интенсивная физическая нагрузка или физическая активность

Неизвестно

Ортостатическая или постуральная

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