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Причины острой* одышки

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм†

Патология органов дыхания

Бронхиальная астма, бронхоспазм или раздражение дыхательных путей

Хрипы и нарушение газообмена, которые появляются спонтанно или после воздействия определенных факторов (аллергены, инфекции верхних дыхательных путей, физическая нагрузка)

Возможен парадоксальный пульс

Часто - раздражение дыхательных путей в анамнезе

Клиническая оценка

В некоторых случаях - исследование функции легких или измерение пиковой скорости выдоха

Инородное тело в дыхательных путях

Внезапное начало: кашель или стридор (как правило, у ребенка) при отсутствии инфекции верхних дыхательных путей или системных проявлений

Рентгенография органов грудной клетки на вдохе и выдохе

В некоторых случаях – бронхоскопия

Пневмоторакс

Острое начало: острая боль в груди, тахипноэ, ослабление дыхания, тимпанический перкуторный звук

Развивается после травмы или спонтанно (особенно у высоких худых пациентов и пациентов с ХОБЛ)

Рентгенография грудной клетки

Тромбоэмболия легочной артерии

Острое начало: острая боль в груди, тахипноэ, тахикардия

Факторы риска: рак, иммобилизация, ТГВ, беременность, прием оральных контрацептивов или других препаратов, содержащих эстроген, госпитализация или операция в недавнем прошлом, семейный анамнез

КТ ангиография

Реже – вентиляционно-перфузионная сцинтиография и, возможно, легочная артериография

Токсическое поражение дыхательных путей (например, в результате вдыхания хлорина или сероводорода)

Внезапное начало после воздействия химических веществ на производстве или несоблюдении техники безопасности при обращении с чистящими средствами

Вдыхание химических веществ по данным анамнеза

Рентгенография грудной клетки

В некоторых случаях — ГАК и наблюдение для определения тяжести поражения

Патология сердечно-сосудистой системы

Острая ишемия миокарда или острый инфаркт миокарда

Сдавление или боль за грудиной, которая может иррадиировать в левую руку или нижнюю челюсть, особенно у пациентов с факторами риска ИБС

ЭКГ

Кардиоспецифические ферменты

Дисфункция или разрыв папиллярных мышц

Внезапное начало: боль в груди, новый или грубый голосистолический шум, симптомы сердечной недостаточности, особенно у пациентов с острым инфарктом миокарда

Аускультация

Эхокардиография

Другие причины

Тревожное расстройство, вызывающее гипервентиляцию

Ситуационная одышка, сопровождающаяся психомоторным возбуждением и парестезиями пальцев или кожи вокруг рта

Отсутствие патологии при объективном обследовании и пульсоксиметрии

Клиническая оценка

Диагноз исключения

Острый паралич диафрагмы

Часто, внезапное начало после травмы с повреждением диафрагмального нерва‡

Частое ортопноэ

Рентгенография грудной клетки

Рентгеноскопия диафрагмы (проба с чиханием)

*Острая одышка возникает в течение нескольких минут.

†Большинству пациентов следует провести пульсоксиметрию и рентгенографию органов грудной клетки, за исключением тех случаев, когда симптомы четко указывают на легкое обострение хронического заболевания.

‡ Одышка может быть отсроченной и возникать в основном после физической нагрузки.

ГАК = газы артериальной крови; МНП = мозговой (В-тип) натрийуретический пептид; ИБС = ишемическая болезнь сердца; ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких; ТГВ = тромбоз глубоких вен; ЭКГ = электрокардиография; ИМ = инфаркт миокарда; S3 = 3-й тон сердца; ОРЗ = острое респираторное заболевание; V/Q = вентиляция/перфузия.

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