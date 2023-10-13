Причины острой* одышки
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм†
Патология органов дыхания
Бронхиальная астма, бронхоспазм или раздражение дыхательных путей
Хрипы и нарушение газообмена, которые появляются спонтанно или после воздействия определенных факторов (аллергены, инфекции верхних дыхательных путей, физическая нагрузка)
Возможен парадоксальный пульс
Часто - раздражение дыхательных путей в анамнезе
Клиническая оценка
В некоторых случаях - исследование функции легких или измерение пиковой скорости выдоха
Внезапное начало: кашель или стридор (как правило, у ребенка) при отсутствии инфекции верхних дыхательных путей или системных проявлений
Рентгенография органов грудной клетки на вдохе и выдохе
В некоторых случаях – бронхоскопия
Острое начало: острая боль в груди, тахипноэ, ослабление дыхания, тимпанический перкуторный звук
Развивается после травмы или спонтанно (особенно у высоких худых пациентов и пациентов с ХОБЛ)
Рентгенография грудной клетки
Острое начало: острая боль в груди, тахипноэ, тахикардия
Факторы риска: рак, иммобилизация, ТГВ, беременность, прием оральных контрацептивов или других препаратов, содержащих эстроген, госпитализация или операция в недавнем прошлом, семейный анамнез
КТ ангиография
Реже – вентиляционно-перфузионная сцинтиография и, возможно, легочная артериография
Токсическое поражение дыхательных путей (например, в результате вдыхания хлорина или сероводорода)
Внезапное начало после воздействия химических веществ на производстве или несоблюдении техники безопасности при обращении с чистящими средствами
Вдыхание химических веществ по данным анамнеза
Рентгенография грудной клетки
В некоторых случаях — ГАК и наблюдение для определения тяжести поражения
Патология сердечно-сосудистой системы
Сдавление или боль за грудиной, которая может иррадиировать в левую руку или нижнюю челюсть, особенно у пациентов с факторами риска ИБС
ЭКГ
Кардиоспецифические ферменты
Дисфункция или разрыв папиллярных мышц
Внезапное начало: боль в груди, новый или грубый голосистолический шум, симптомы сердечной недостаточности, особенно у пациентов с острым инфарктом миокарда
Аускультация
Эхокардиография
Другие причины
Тревожное расстройство, вызывающее гипервентиляцию
Ситуационная одышка, сопровождающаяся психомоторным возбуждением и парестезиями пальцев или кожи вокруг рта
Отсутствие патологии при объективном обследовании и пульсоксиметрии
Клиническая оценка
Диагноз исключения
Острый паралич диафрагмы
Часто, внезапное начало после травмы с повреждением диафрагмального нерва‡
Частое ортопноэ
Рентгенография грудной клетки
Рентгеноскопия диафрагмы (проба с чиханием)
*Острая одышка возникает в течение нескольких минут.
†Большинству пациентов следует провести пульсоксиметрию и рентгенографию органов грудной клетки, за исключением тех случаев, когда симптомы четко указывают на легкое обострение хронического заболевания.
‡ Одышка может быть отсроченной и возникать в основном после физической нагрузки.
ГАК = газы артериальной крови; МНП = мозговой (В-тип) натрийуретический пептид; ИБС = ишемическая болезнь сердца; ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких; ТГВ = тромбоз глубоких вен; ЭКГ = электрокардиография; ИМ = инфаркт миокарда; S3 = 3-й тон сердца; ОРЗ = острое респираторное заболевание; V/Q = вентиляция/перфузия.