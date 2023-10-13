Причины недостаточности фолата
Причина
Источник
Неадекватное поступление
Рацион, не содержащий сырые зеленые овощи или обогащенные зерновые продукты, хроническое расстройство, связанное с употреблением алкоголя, парентеральное питание
Нарушенная абсорбция
Целиакия, спру, прочие синдромы мальабсорбции, прием противоэпилектических препаратов, врожденная или приобретенная мальабсорбция фолиевой кислоты
Неадекватное использование
Антагонисты фолата (метформин,метотриксат, триамтерен, триметоприм) противоэпилептические препараты, врожденная или приобретенная ферментная недостаточность, алкоголизм
Увеличенная потребность
Беременность, лактация, грудной возраст, увеличенный метаболизм
Повышенная экскреция
Почечный диализ (перитональный или гемодиализ)