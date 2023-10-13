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Причины метаболического ацидоза

Причина

Примеры

Высокая анионная щель

Кетоацидоз

Алкоголь (хроническое злоупотребление)

Диабет

Голодание

Истощение

Лактоацидоз (из-за физиологических процессов)

Алкоголь (хроническое злоупотребление)

Первичная гипоксия из-за заболеваний легких

Судороги

Шок

Лактоацидоз (из-за экзогенных токсинов)

Бигуаниды (редко, за исключением случаев с острым повреждением почек)

Отравление монооксидом углерода

Цианиды

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ

Железо

Изониазид

Метформин

Пропофол

Толуол (изначально высокая щель; последующее выведение метаболитов нормализует щель)

Поколение D-лактата

Чрезмерное развитие микрофлоры

Синдром короткой кишки

Почечная недостаточность

Рабдомиолиз

Токсины, метаболизирующиеся с образованием кислот

Этиленгликоль (оксалат)

Метанол (формиат)

Паральдегид (ацетат, хлорацетат)

Салицилаты

Нормальная анионная щель (гиперхлоремический ацидоз)

Потери бикарбонатов (HCO3) через желудочно-кишечный тракт

Хлорид кальция (CaCl2)

Колостомия

Диарея

Кишечные свищи

Выделения из илеостомы

Магния сульфат (MgSO4)

Использование ионообменных смол

Парентеральные вливания

Аргинин

Хлорид аммония (NH4Cl)

Лизин

Быстрое вливание хлорида натрия (NaCl)

Потеря HCO3 через почки

Ацетазоламид

Гиперпаратиреоз

Ппочечный канальцевый ацидоз, типы 1, 2, 4

Тубулоинтерстициальное поражение почек

Урологические вмешательства

Уретероилеальный анастомоз

Уретеросигмоидостомия

Другое

Гипоальдостеронизм

Гиперкалиемией

Толуол (поздние сроки)

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