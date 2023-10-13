Причины метаболического ацидоза
Причина
Примеры
Высокая анионная щель
Кетоацидоз
Алкоголь (хроническое злоупотребление)
Голодание
Лактоацидоз (из-за физиологических процессов)
Алкоголь (хроническое злоупотребление)
Первичная гипоксия из-за заболеваний легких
Лактоацидоз (из-за экзогенных токсинов)
Бигуаниды (редко, за исключением случаев с острым повреждением почек)
Отравление монооксидом углерода
Цианиды
Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ
Железо
Изониазид
Метформин
Пропофол
Толуол (изначально высокая щель; последующее выведение метаболитов нормализует щель)
Поколение D-лактата
Чрезмерное развитие микрофлоры
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Токсины, метаболизирующиеся с образованием кислот
Этиленгликоль (оксалат)
Метанол (формиат)
Паральдегид (ацетат, хлорацетат)
Салицилаты
Нормальная анионная щель (гиперхлоремический ацидоз)
Потери бикарбонатов (HCO3−) через желудочно-кишечный тракт
Хлорид кальция (CaCl2)
Колостомия
Диарея
Кишечные свищи
Выделения из илеостомы
Магния сульфат (MgSO4)
Использование ионообменных смол
Парентеральные вливания
Аргинин
Хлорид аммония (NH4Cl)
Лизин
Быстрое вливание хлорида натрия (NaCl)
Потеря HCO3− через почки
Ацетазоламид
Гиперпаратиреоз
Ппочечный канальцевый ацидоз, типы 1, 2, 4
Тубулоинтерстициальное поражение почек
Урологические вмешательства
Уретероилеальный анастомоз
Уретеросигмоидостомия
Другое
Гипоальдостеронизм
Толуол (поздние сроки)