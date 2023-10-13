Причины лимфоцитопении
Механизм
Примеры
Приобретенные
ВИЧ-инфекция и другие вирусные инфекции (например, COVID-19, Эбола, вирус Эпштейна-Барра, гепатит, грипп)
Бактериальные инфекции (например, туберкулез, брюшной тиф, сепсис)
Недостаточное питание у пациентов, злоупотребляющих алкоголем, с пищевой белково-энергетической недостаточностью или дефицитом цинка
Протеин-теряющая энтеропатия
Ятрогенная после применения цитотоксической химиотерапии, глюкокортикоидов, высоких доз псоралена и радиационной терапии ультрафиолетом А, терапии лимфоцитарными антителами, иммуносупрессантов, лучевой терапии или дренажа грудного протока
Системные болезни с аутоиммунными особенностями (например, апластическая анемия, лимфома Ходжкина, миастения гравис, энтеропатия с белковой дистрофией, ревматоидный артрит, хроническая болезнь почек, саркоидоз, системная красная волчанка, термическая травма)
Наследственные
Аплазия лимфопоэтических стволовых клеток
Синдром хрящево-волосяной гипоплазии
Идиопатическая СD4+ Т-лимфопения
Иммунодефицит с тимомой
Тяжелый комбинированный иммунодефицит, связанный с дефектами гамма-цепи рецептора интерлейкина-2, недостаточностью ферментов АДА или ПНФ либо недостаточностью неизвестной этиологии
АДА = аденозиндезаминаза ПНФ= пурин-нуклеозидфосфорилаза.