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Причины лимфоцитопении

Механизм

Примеры

Приобретенные

ВИЧ-инфекция и другие вирусные инфекции (например, COVID-19, Эбола, вирус Эпштейна-Барра, гепатит, грипп)

Бактериальные инфекции (например, туберкулез, брюшной тиф, сепсис)

Недостаточное питание у пациентов, злоупотребляющих алкоголем, с пищевой белково-энергетической недостаточностью или дефицитом цинка

Протеин-теряющая энтеропатия

Ятрогенная после применения цитотоксической химиотерапии, глюкокортикоидов, высоких доз псоралена и радиационной терапии ультрафиолетом А, терапии лимфоцитарными антителами, иммуносупрессантов, лучевой терапии или дренажа грудного протока

Системные болезни с аутоиммунными особенностями (например, апластическая анемия, лимфома Ходжкина, миастения гравис, энтеропатия с белковой дистрофией, ревматоидный артрит, хроническая болезнь почек, саркоидоз, системная красная волчанка, термическая травма)

Наследственные

Аплазия лимфопоэтических стволовых клеток

Атаксия телангиэктазия

Синдром хрящево-волосяной гипоплазии

Идиопатическая СD4+ Т-лимфопения

Иммунодефицит с тимомой

Тяжелый комбинированный иммунодефицит, связанный с дефектами гамма-цепи рецептора интерлейкина-2, недостаточностью ферментов АДА или ПНФ либо недостаточностью неизвестной этиологии

Синдром Вискотта-Олдрича

АДА = аденозиндезаминаза ПНФ= пурин-нуклеозидфосфорилаза.

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