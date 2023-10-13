skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Причины гипогонадизма*

Тип

Врожденные причины

Приобретенные причины

Первичный (яичковый)

Синдром Клайнфельтера

Двустороннее отсутствие яичек

Крипторхизм

Миотоническая дистрофия

Дефекты ферментов, участвующих в синтезе тестостерона

аплазия клеток Лейдига

Синдром Нунан

Химиотерапия или лучевая терапия

Орхит (например, свинка, Экхо-вирусная и флавивирусная инфекция)

Высокие дозы антиандрогенных препаратов (например, циметидина, спиронолактона, кетоконазола, флутамида, ципротерона)

Вторичный (гипоталамо-гипофизарный)

Идиопатический гипогонадотропный гипогонадизм

Синдром Каллмана (идиопатический гипогонадотропный гипогонадизм с аносмией)

синдром Прадера-Вилли

Аномалия Денди-Уокера

Изолированный дефицит лютеинизирующего гормона

Любое острое системное заболевание

Гипопитуитаризм (опухоль, инфаркт, инфильтративные заболевания, инфекции, травмы, последствия воздействия ионизирующего излучения или операций на гипофизе)

Гиперпролактинемия

Переизбыток железа в организме (гемохроматоз)

Некоторые лекарственные препараты (например, эстрогены, психотропные препараты, метоклопрамид, опиоиды, леупролид, госерелин, трипторелин, современные ингибиторы биосинтеза андрогенов для лечения рака простаты)

Синдром Кушинга

Цирроз печени

Морбидное ожирение

Идиопатический

Смешанная

Старение

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Системные заболевания (например, уремия, печеночная недостаточность, СПИД, серповидно-клеточная анемия)

Лекарственные препараты (этанол, кортикостероиды)

* Приблизительно в порядке частоты встречаемости.

По этим темам