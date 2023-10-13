Причины гипогонадизма*
Тип
Врожденные причины
Приобретенные причины
Первичный (яичковый)
Двустороннее отсутствие яичек
Дефекты ферментов, участвующих в синтезе тестостерона
Синдром Нунан
Химиотерапия или лучевая терапия
Орхит (например, свинка, Экхо-вирусная и флавивирусная инфекция)
Высокие дозы антиандрогенных препаратов (например, циметидина, спиронолактона, кетоконазола, флутамида, ципротерона)
Вторичный (гипоталамо-гипофизарный)
Идиопатический гипогонадотропный гипогонадизм
Синдром Каллмана (идиопатический гипогонадотропный гипогонадизм с аносмией)
Аномалия Денди-Уокера
Изолированный дефицит лютеинизирующего гормона
Любое острое системное заболевание
Гипопитуитаризм (опухоль, инфаркт, инфильтративные заболевания, инфекции, травмы, последствия воздействия ионизирующего излучения или операций на гипофизе)
Переизбыток железа в организме (гемохроматоз)
Некоторые лекарственные препараты (например, эстрогены, психотропные препараты, метоклопрамид, опиоиды, леупролид, госерелин, трипторелин, современные ингибиторы биосинтеза андрогенов для лечения рака простаты)
Идиопатический
Смешанная
—
Старение
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Системные заболевания (например, уремия, печеночная недостаточность, СПИД, серповидно-клеточная анемия)
Лекарственные препараты (этанол, кортикостероиды)
* Приблизительно в порядке частоты встречаемости.