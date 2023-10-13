Препараты, применяемые для лечения герпесвирусных инфекций
Медикаментозное лечение
Активность
Применение
Побочные действия
Ацикловир
Активен (в порядке убывания) против ВПГ-1, ВПГ-2, вируса ветряной оспы и вируса Эпштейна–Барр
Минимально активен при цитомагаловирусе
Перорально или внутривенно: внутривенно, если требуется более высокий уровень препарата в сыворотке, как при энцефалите простого герпеса
Перорально: редко
Внутривенно: в редких случаях почечная токсичность, обусловленная осаждением кристаллов ацикловира в почечных канальцах (в основном при внутривенном введении); у пациентов с почечной недостаточностью – неврологическая токсичность; у пациентов с ослабленным иммунитетом – ТТП/ГУС
Цидофовир
Подавление широкого спектра вирусов in vitro, включая ВПГ-1, ВПГ-2, ВЗВ, ЦМВ, ВЭБ, ГВСК, аденовирус, ВПЧ, поксвирусы и полиомавирус человека (вирусы BK и JC)
Внутривенно: обычно применяется при цитомегаловирусе, но использование ограничено риском токсического поражения почек
Интравитреальная инъекция: При ЦМВ-ретините
Значительная почечная токсичность (синдром типа Фанкони с протеинурией, глюкозурией и бикарбонатной недостаточностью)
Фамцикловир (предшественник пенцикловира)
Противовирусный спектр такой же, как и у ацикловира (штаммы, резистентные к ацикловиру, резистентны и к фамцикловиру)
Поральный: так же эффективен, как ацикловир, при герпесе ротовой полости, генитальном герпесе и опоясывающем герпесе; более биодоступен при пероральном назначении, чем ацикловир (что теоретически важно при инфицировании ВВО [вирусом ветряной оспы])
Редко
Фоскарнет
Активен в отношении EBV, KSHV, вируса герпеса человека 6 типа, чувствительного и резистентного к ацикловиру ВПГ и ВВО, а также чувствительного и резистентного к ганцикловиру ЦМВ.
Внутривенная или интравитреальная инъекция: эффективность относительно лечения и замедления прогрессирования ЦМВ-ретинита такая же, как у ганцикловира
Токсическое влияние на почки у трети пациентов при введении фоскарнета без адекватной гидратации, электролитный дисбаланс, изъязвления на половых органах (обратимые после прекращения приема препарата)
Ганцикловир
Активность in vitro против всех герпесвирусов, включая цитомегаловирус, но штаммы герпесвируса, которые резистентны к ацикловиру, также обладают перекрёстной резистентностью к ганцикловиру
Как правило, препарат выбора для лечения цитомегаловирусной инфекции
Применяется у ВИЧ инфицированных пациентов, имеющих цитомегаловирусный ретинит
Внутривенно: используется чаще всего
Интравитреальная инъекция: При ЦМВ-ретините
Перорально: только 6-9% биодоступны; требуется 12 капсул в день в качестве стандартной дозы (1 г 3 раза в день), что ограничивает использование
Изначально – подавление костного мозга, особенно нейтропения, которую иногда нужно лечить*
Идоксуридин (больше не доступен в США)
Активен против герпесвируса человека тип 1 и 2, вируса ветряной оспы, коровьей оспы и цитомагаловируса
Местно: лечение ограничено применением на глаза при кератоконъюнктивите, обусловленном простым герпесом по причине слишком высокой системной токсичности
Раздражение, боль, светобоязнь, зуд, воспаление или опухание век
В редких случаях, аллергические реакции
Летермовир
Активен в отношении ЦМВ
Внутривенно или перорально: профилактика инфицирования ЦМВ у пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга и почки.
Тошнота, рвота, диарея, периферические отеки, кашель, головная боль, усталость, боль в животе
Марибавир
Активен в отношении ЦМВ
Перорально: используется для лечения упорной ЦМВ-инфекции
Дисгевзия, диарея, тошнота, рвота
Пенцикловир
Активен против ВПГ-1, ВПГ-2, ВЗВ и ЭБВ
Местно (крем): используется для лечения рецидивирующего герпеса на губах у взрослых
Эритема
Трифлуридин (трифлуоротимидин)
Активен в отношении герпесвируса человека типа 1 и 2
Местно: лечение глаз при первичном кератоконъюнктивите и рецидивирующем кератите или язвочках, обусловленных герпесвирусами тип 1 и 2
(Системное применение исключено из-за угнетения функций костного мозга)
Покалывания глаз, отек век
Менее распространены точечный кератит и аллергические реакции
Валацикловир (предшественник ацикловира)
Противовирусный спектр как и при ацикловире
Перорально: в 3–5 раз более биодоступен, чем ацикловир
Как и при ацикловире
ТТП/ГУС у некоторых пациентов с поздней стадией ВИЧ и у реципиентов трансплантатов, получающих валацикловир в более высоких дозах, чем рекомендовано в настоящее время†
Валганцикловир (пролекарство ганцикловира)
Похоже на ганцикловир
Перорально: более биодоступен, чем пероральный ганцикловир
Похоже на ганцикловир
Видарабин (аденин арабинозид)
ВПГ-инфекции
В/в форма препарата больше не применяется из-за нейротоксичности
Препарат для глаз: эффективен при остром кератоконъюнктивите и рецидивирующем неглубоком кератите, вызванном герпесвирусом тип 1 и 2
Неглубокий точечный кератит с слезоточивостью, раздражением, болью и светобоязнью
* При тяжелой нейтропении (< 500 нейтрофилов/мкл) может потребоваться одно из следующих действий:
† Валацикловир следует использовать с осторожностью у пациентов с запущенным ВИЧ и у реципентов трансплантатов.
ЦМВ =цитомегаловирус; ВЭБ =вирус Эпштейна-Барр; ВПЧ =вирус папилломы человека; ВПГ =вирус простого герпеса; ГВСК =герпевирус саркомы Капоши; TTП/ГУС = тромботическая тромбоцитопеническая пурпура и гемолитико-уремический синдром; ВЗВ =вирус варицелла-зостер.