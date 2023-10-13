Препараты для долгосрочного лечения депрессии, тревожности и связанных с ними расстройств
Медикаментозное лечение
Применение
Начальная доза*
Диапазон доз*
Комментарии/Меры предосторожности†
Циталопрам
ОКР
дети ≥ 7 лет
10 мг
10-40 мг/день
—
Дулоксетин
ГТР у детей 7-17 лет
30 мг
30-120 мг/день
—
Эсциталопрам
Глубокая депрессия у детей ≥ 12 лет
10 мг
10-20 мг/день
—
Флуоксетин‡
ОКР, ГТР, тревожное расстройство в связи с разлукой, социальное беспокойство, глубокая депрессия у детей > 8 лет
10 мг
10–60 мг/день
Длительный период полувыведения
Флувоксамин
ГТР, тревожное расстройство в связи с разлукой, социальное беспокойство, ОКР у детей > 8 лет
25 мг
50-200 мг/день
Дозы более 50 мг/день делятся на 2 приема в день, при этом большая доза принимается перед сном
Пароксетин‡
ОКР у детей > 6 лет
10 мг
10–60 мг/день
Увеличение веса
Сертралин
ОКР, ГТР, тревожное расстройство в связи с разлукой, социальное беспокойство у детей ≥ 6 лет
25 мг
25-200 мг/день
—
Венлафаксин с быстрым высвобождением
Депрессия у детей ≥ 8 лет
12,5 мг
от 12,5 мг два раза в день до 25 мг три раза в день
Ограниченные данные о дозе и обеспокоенность по поводу повышенного суицидального поведения; не столь эффективны, как и другие лекарства, возможно, потому, что были использованы низкие дозы
Венлафаксин с пролонгированным высвобождением
ГТР у детей > 7 лет
37,5 мг
37,5-225 мг 1 раз в день
* Если не указано иное, доза вводится 1 раз в день. Начальную дозу увеличивают только в случае необходимости. Диапазоны доз являются приблизительными. Межиндивидуальная вариабельность терапевтической реакции и побочные эффекты являются значительными. Эта таблица не является заменой для полных указаний к применению препарата.
† Поведенческие побочные эффекты (например, расторможенность, возбуждение) являются распространенными, но степень их проявления, как правило, колеблется от слабой до умеренной. Как правило, снижение дозы препарата или его замена на другой препарат устраняет или снижает эти эффекты. Изредка такие эффекты являются серьезными (например, агрессивность, повышение склонности к суициду). Поведенческие побочные эффекты являются идиосинкразическими и могут возникать в ответ на прием любых антидепрессантов и в любое время в процессе лечения. В результате, детей и подростков, принимающих такие препараты, необходимо тщательно контролировать.
‡ Флуоксетин и пароксетин являются мощными ингибиторами ферментов печени, метаболизирующих многие другие препараты (например, бета-блокаторы, клонидин, лидокаин). Возможно генетическое исследование этих метаболических ферментов. Тем не менее клиническая эффективность всё ещё недостаточна (особенно у молодых людей). Медики, которые назначают проведение этих тестов, должны помочь семьям интерпретировать результаты (CPIC - Консорциум по внедрению клинической фармакогенетики) (CPIC—Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium).
ГТР = генерализированное тревожное расстройство; ОКР = обсессивно-компульсивное расстройство.