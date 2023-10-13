† Поведенческие побочные эффекты (например, расторможенность, возбуждение) являются распространенными, но степень их проявления, как правило, колеблется от слабой до умеренной. Как правило, снижение дозы препарата или его замена на другой препарат устраняет или снижает эти эффекты. Изредка такие эффекты являются серьезными (например, агрессивность, повышение склонности к суициду). Поведенческие побочные эффекты являются идиосинкразическими и могут возникать в ответ на прием любых антидепрессантов и в любое время в процессе лечения. В результате, детей и подростков, принимающих такие препараты, необходимо тщательно контролировать.