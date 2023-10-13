Пересмотренная международная система стадирования множественной миеломы
Стадия
Критерии
I
Бета-2-микроглобулин < 3,5 мкг/мл (< 297 нмоль/л)
и
Сывороточный альбумин ≥ 3,5 г/дл (≥ 35 гр/л)
Нормальный уровень ЛДГ
Цитогенетические аномалии стандартного риска по данным FISH*
II
Не стадия I или III
III
Бета-2-микроглобулин ≥ 5,5 мкг/мл (≥ 466 нмоль/л)
и
Цитогенетические аномалии высокого риска по данным FISH† и/или высокий уровень ЛДГ
* Цитогенетические аномалии стандартного риска включают t(11;14), t(6;14) и трисомии.
† Цитогенетические аномалии высокого риска состоят из t (4;14), t (14;16) или 17p-.
FISH = флуоресцентная гибридизация in situ; ЛДГ = лактатдегидрогеназа.
Data from Palumbo A, Avet-Loiseau H, Oliva S, et al. Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group. J Clin Oncol 2015;33(26):2863-2869. doi:10.1200/JCO.2015.61.2267