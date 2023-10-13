Парентеральные препараты в терапии осложненного гипертонического криза
Медикаментозное лечение
Обнаруженные побочные эффекты*
Особые показания
Клевидипин
Фибрилляция предсердий, лихорадка, бессонница, тошнота, головная боль
Все неотложные состояния, связанные с подъемом АД
Следует использовать с осторожностью у больных с острой сердечной недостаточностью
Эналаприлат
Резкое снижение артериального давления в случае высокой концентрации ренина в плазме, вариабельность эффекта
Острая левожелудочковая недостаточность
Следует избегать у больных с острым инфарктом миокарда
Эсмолол
Гипотензия, тошнота
Фенолдопам
Тахикардия, головная боль, тошнота, гипокалиемия, повышение внутриглазного давления у пациентов с глаукомой
Все неотложные состояния, связанные с подъемом АД
Следует применять с осторожностью у пациентов с ишемией миокарда
Гидралазин
Тахикардия, головная боль, рвота, гиперемия, усиление стенокардии
Лабеталол
Тошнота, рвота, жжение в горле, зуд кожи головы, головокружение, блокады, ортостатическая гипотензия
Все неотложные состояния, связанные с подъемом АД, за исключением острой левожелудочковой сердечной недостаточности
Следует избегать у больных с бронхиальной астмой
Никардипин
Тахикардия, головная боль, гиперемия, флебит в месте введения
Все неотложные состояния, свзанные с подъемом АД, за исключением острой сердечной недостаточности
Следует применять с осторожностью у пациентов с ишемией миокарда
Нитроглицерин
Тахикардия, головная боль, тошнота, рвота, чувство страха, беспокойство, мышечные судороги, метгемоглобинемия, снижение чувствительности при длительном применение
Ишемия миокарда, сердечная недостаточность
Нитропруссид
Тошнота, рвота, возбуждение, мышечные судороги, потоотделение, "гусиная кожа" (при быстром снижение артериального давления), интоксикация тиоцианатами и цианидами
Все неотложные состояния, связанные с подъемом АД
Следует применять с осторожностью у пациентов с повышением внутричерепного давления или азотемией
Фентоламин
Тахикардия, гиперемия, головная боль
Используется редко, пока у пациента не подтвердится диагноз феохромоцитомы
*Гипотензия может быть вызвана любым из препаратов.
† Необходимы специальные системы введения (например, инфузомат для нитропруссида, неполивенилхлоридные системы для нитроглицерина).