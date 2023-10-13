Открытоугольная глаукома: классификация, основанная на механизмах нарушения оттока*
Тип
Способ
Примеры
Трабекулярные
Идиопатический
Патология экстрацеллюлярного матрикса
Стероидно-индуцированная глаукома
Ювенильная глаукома
Первичная открытоугольная глаукома
Псевдоэксфолиативная глаукома
Непроходимость
вызванная эритроцитами
Глаукома, вызванная обструкцией трабекулярной сетки призрачными клетками
Геморрагическая глаукома
Вызванная макрофагами
Гемолитическая глаукома
Меланомалитическая глаукома
Факолитическая глаукома
Вызванная опухолевыми клетками
Ювенильная ксантогранулема
Злокачественные опухоли
Невус Ота (окулодермальный меланоцитоз)
Вызванная частицами пигмента
Псевдоэксфолиативный синдром (капсулярная глаукома)
Пигментная глаукома
Увеит
Вызванная белком
Ленс-индуцированная глаукома
В связи с другими причинами
Вязкоупругие вещества
Кровоизлияние в стекловидное тело
Изменения
В связи с отеком
Щелочные ожоги
Ирит или увеит, вызывающие трабекулит
Склерит или эписклерит
В связи с травмой
Угловое углубление
В связи с внутриглазными инородными телами
Халькоз
Посттрабекулярная
Обструкция канала Шлемма
Из-за твердых частиц или спадения стенок канала
Возрастные изменения стенки канала
Серповидные эритроциты
Травма
Снижение кровотока в водянистых венах
В связи с повышенным эписклеральным венозным давлением
Каротидно-кавернозная фистула
Идиопатическое повышение эписклерального венозного давления
Опухоли средостения
Инфильтративная офтальмопатия (тиреотоксический экзофтальм)
Ретробульбарные опухоли
Обструкция верхней полой вены
* Приведены клинические примеры; неполный перечень глауком.
Adapted from Ritch R, Shields MB, Krupin T: The Glaucomas, ed. 2. St. Louis, Mosby, 1996, p. 720; with permission.