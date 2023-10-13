Основные причины полиурии
Механизм
Пример
Вазопрессин-чувствительная полиурия
Уменьшение синтеза вазопрессина
Первичный дефицит аргинин-вазопрессина, наследственный (обычно аутосомно-доминантный)
Приобретенный (вторичный) дефицит аргинин-вазопрессина (причины, описанны в тексте)
Первичный несахарный диабет, наследственный сахарный диабет, атрофия зрительного нерва, нейросенсорная тугоухость и атония мочевого пузыря и мочеточников (синдром Вольфрама)
Уменьшение выделения вазопрессина
Первичная полидипсия (дипсогенный несахарный диабет)
Вазопрессин-резистентная полиурия
Почечная устойчивость к вазопрессину
Врожденная резистентность к аргинин-вазопрессину (обычно Х-сцепленный рецессивный признак)
Приобретенная нечувствительность к аргинин-вазопрессину: хроническая болезнь почек, системное или метаболическое заболевание (например, миелома, амилоидоз, гиперкальциемическая или гипокалиемическая нефропатия, серповидноклеточная анемия), некоторые лекарства (например, литий, демеклоциклин)
Осмотический диурез
Гипергликемия (при сахарном диабете)
Вещества со слабой степенью поглощения (маннит, сорбит, мочевина)