Некоторые причины стоматита
Категория
Примеры
Бактериальные инфекции
Актиномикоз*
Острый некротический язвенный гингивит
Сифилис, первичный или вторичный
Туберкулез*
Грибковые инфекции
Бластомикоз*
Кандидоз (наиболее распространен)
Кокцидиоидомикоз*
Криптококкоз*
Мукормикоз* (чаще встречается у людей с сахарным диабетом)
Вирусные инфекции
Инфекция вирусом простого герпеса первичная (в основном у детей раннего возраста)
Инфекция вирусом простого герпеса вторичная (герпес на губах или небе)
Ветряная оспа первичная (ветрянка)
Ветряная оспа реактивация (опоясывающий лишай)*
Другие (например, инфекция вирусом Коксаки, цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна-Барр или ВИЧ; остроконечные кондиломы; грипп; корь)
Системные заболевания
Циклическая нейтропения*
Воспалительные заболевания кишечника
Пемфигоид, пузырчатка обыкновенная
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура*
Дефицит витамина B (пеллагра)
Дефицит витамина С (цинга)
Лекарственные препараты
Антибиотики*
Противоэпилептические препараты*
Барбитураты*
Химиотерапевтические агенты
Золото*
Йодиды*
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)*
Физическоя раздражение
Протезы, плохо соответствующие по форме
Сломанные или неровные зубы
Привычное закусывание щеки или губы
Ирританты и аллергены
Продукты с низким pH
Никель или палладий (в стоматологических приборах)
Красители, кислотные испарения, тяжелые металлы или металлическая или минеральная пыль (через воздействие на рабочем месте)
Табак (никотиновый стоматит, особенно небо курильщика трубки [гиперкератозное небо с красными точками на отверстиях малых слюнных желез])
IV тип реакции гиперчувствительности (например, на компоненты зубной пасты, такие как лаурилсульфат натрия, на жидкость для полоскания рта, конфеты, жевательные резинки, красители или помаду)
Ацетилсалициловая кислота, при местном применении
Другое
Рецидивирующий афтозный стоматит (чаще всего, единичные афты)
Облучение головы и шеи
* Редко.