Некоторые причины рвоты у младенцев, детей и подростков
Причина*
Проявления
Диагностический алгоритм
Рвота у детей
Вирусный гастроэнтерит
Обычно с диареей
Иногда лихорадка и/или контакт с человеком имеющим похожие симптомы
Клиническая оценка
Иногда быстрый экспресс-анализ на вирусные антигены или ПЦР-тест на кишечные патогены (например, ротавирус, аденовирус)
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Повторяющаяся суетливость во время или после кормления
Возможно, недостаточная прибавка веса, выгибая спины, рецидивирующие респираторные симптомы (например, кашель, стридор, свистящее дыхание)
Эмпирические попытки снижения кислотности
Иногда контрастное исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, сканирование с радиоизотопным молоком, мониторинг рН пищевода и/или исследование импеданса, или эндоскопия
Бактериальный энтерит или колит
Обычно с диареей (часто кровавой), лихорадкой, схваткообразной болью в животе, вздутием
Часто контакт с человеком имеющим похожие симптомы
Клиническая оценка
Иногда исследование кала на наличие лейкоцитов и посев или ПЦР на кишечные патогены
Периодическая рвота "фонтаном" сразу после кормления новорожденных в возрасте 2-12 недель, нечастый стул
Могут быть истощенными и обезвоженными
Иногда пальпируется "олива" в правом верхнем квадранте
УЗИ привратника
Контрастное исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, если УЗИ недоступно или его результаты неопределенные
Врожденный стеноз или атрезия
Вздутие живота
Желчная рвота в первые 24-48 часов жизни (при меньшей степени стеноза, рвота может быть отсрочена)
Иногда многоводие во время беременности, синдром Дауна, желтуха
Рентгенография органов брюшной полости
Снимки верхних отделов желудочно-кишечного тракта или клизма с контрастным веществом в зависимости от результатов
Коликообразная боль в животе, безутешный плач, вялость, прижимание ног к груди
Позже, кровавый стул (в виде "малинового желе")
Обычно возрасте 3-36 месяцев, но может быть вне этого диапазона
УЗИ брюшной полости
Если результаты УЗИ положительные или недиагностические, проводят воздушную клизму или клизму с контрастным веществом (если у пациента нет признаков перитонита или перфорации)
У новорожденных, задержка отхождения мекония, вздутие живота, желчная рвота
Рентгенография органов брюшной полости
Контрастная клизма
Ректальная биопсия
Мальротация с заворотом кишечника
У новорожденных - желчная рвота, вздутие и боли в животе
Кровавый стул
Рентгенография органов брюшной полости
Контрастное исследование верхних или нижних отделов желудочно-кишечного тракта
Лихорадка, вялость, тахикардия, тахипноэ
Высокое пульсовое давление, артериальная гипотензия
Количество клеток и посевы (кровь, моча, спинномозговая жидкость)
Рентген грудной клетки при наличии легочных симптомов
Боль в животе, диарея
Возможно, экзематозные высыпания или крапивница
Элиминационная диета
Иногда используются кожные пробы и/или радиоаллергосорбентное тестирование (РАСТ)
Вялое сосание, задержка развития, вялость, гепатоспленомегалия, желтуха
Иногда необычный запах, катаракта
Электролиты, аммиак, печеночные пробы, мочевина, креатинин, глюкоза в сыворотке, общий и прямой билирубин, общий анализ крови, протромбиновое время/активированное частичное тромбопластиновое время (ПВ/АЧТВ)
Неонатальный метаболический скрининг
Дальнейшие специфические тесты, основанные на симптомах
Рвота у детей и подростков
Вирусный гастроэнтерит
Обычно с диареей
Иногда лихорадка, контакт с человеком имеющим похожие симптомы или путешествия в анамнезе
Клиническая оценка
Иногда быстрый экспресс-анализ на вирусные антигены или ПЦР-тест на кишечные патогены (например, ротавирус, аденовирус)
Бактериальный энтерит или колит
Обычно с диареей (часто кровавой), лихорадкой, схваткообразной болью в животе, вздутием, срочными позывами на дефекацию
Часто, контакт с человеком имеющим похожие симптомы или путешествия в анамнезе
Клиническая оценка
Иногда анализ кала на лейкоциты и посев или ПЦР на кишечные патогены
Синдром неукротимой рвоты при употреблении каннабиноидов
Циклические эпизоды тошноты и рвоты у людей часто употребляющих каннабис.
Клиническая оценка
Не гастроинтестинальные инфекции
Лихорадка
Часто локализующие симптомы (например, головная боль, боль в ушах, боль в горле, шейный лимфаденит, дизурия, боль в боку, отделяемое из носа) в зависимости от причины
Клиническая оценка
Тестирование, если необходимо для предполагаемой причины
Первоначально общее недомогание и периумбиликальный дискомфорт с последующей локализацией боли в правом нижнем квадранте, рвота после проявления боли, отсутствие аппетита, лихорадка, болезненность в точке Макберни, ослабленные звуки кишечника
Ультразвуковое исследование (предпочтительнее КТ из-за ограничения радиационного облучения)
Серьезные инфекции
Лихорадка, токсические проявления, боли в спине, дизурия (пиелонефрит)
Ригидность затылочных мышц, фотофобия (менингит)
Вялость, гипотезия, тахикардия (сепсис)
Подсчет клеток и посевы (кровь, моча, спинномозговая жидкость), исходя из симптомов
≥ 3 эпизодов интенсивной острой тошноты и рвоты, не приносящей облегчения, и иногда, боль в животе или головная боль продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней
Промежуточные бессимптомные интервалы продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев
Исключение метаболических, желудочно-кишечных нарушений (например, мальротация) или заболеваний центральной нервной системы (например, опухоли головного мозга)
Внутричерепная гипертензия (вызваннаяо опухолью или травмой)
Хроническая, прогрессрующая головная боль; ночные пробуждения; утренняя рвота; головная боль, усугубляемая кашлем или маневр Вальсальвы; изменения зрения
КТ головного мозга (без контраста)
Циклы переедания и вызывания рвоты, эрозия эмали зубов, потеря или набор веса
Иногда повреждения кожи на руках от вызывания рвоты (признак Рассел)
Клиническая оценка
Аменорея, утренняя тошнота, вздутие живота, болезненность молочных желез
Незащищенная половая связь в анамнезе†
Анализ мочи для выявления беременности
Прием токсичных веществ (например, ацетаминофена, железа, этанола)
Частые случаи проглатывания
Различные симптомы в зависимости от проглоченного вещества
Качественные и иногда количественные уровни вещества в сыворотке (в зависимости от вещества)
Побочные действия препаратов (например, для химиотерапевтических)
Воздействие определенного препарата
Клиническая оценка
*Причины перечислены в порядке убывания частоты встречаемости.
†Многие подростки не сознаются в сексуальной активности.
ЖКТ = желудочно-кишечный; ПЦР = полимеразная цепная реакция.