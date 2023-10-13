Некоторые причины проптоза
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Глазные симптомы: глазная боль, слезотечение, сухость в глазах, светобоязнь, слабость экстраокулярных мышц, приводящая к диплопии, компрессия зрительного нерва, приводящая к снижению остроты зрения
Системные симптомы: сердцебиение, тревожность, повышение аппетита, потеря веса, бессонница, зоб, узловатая микседема (см. Гипертиреоз)
Функциональные тесты щитовидной железы
Иногда КТ или МРТ орбит
Каротидно-кавернозное соустье или дуральная артериовенозная фистула
Пульсирующий проптоз с орбитальным шумом
Магнитно-резонансная ангиография
Офтальмоплегия, головная боль, птоз, снижение остроты зрения, лихорадка
КТ или МРТ головного мозга и орбит
Слезотечение, блефароспазм, покраснение
Измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна (проводится офтальмологом)
Покраснение, лихорадка, снижение остроты зрения, болезненные движения глаз
Как правило, односторонний процесс
КТ или МРТ орбит
Опухоли орбиты (лимфома, гемангиома, сосудистые новообразования)
Снижение остроты зрения, диплопия, боль
МРТ или КТ орбиты
Ретробульбарная геморрагия, синдром сдавления глазницы
Снижение остроты зрения, диплопия, боль, офтальмоплегия, наличие факторов риска
Срочное проведение КТ глазных орбит или назначение лечения, основываясь на клинических данных
Сфено-орбитальная менингиома
Боль, головная боль, дефекты поля зрения, офтальмоплегия
МРТ или КТ основания черепа