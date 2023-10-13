Некоторые причины приобретенной тугоухости
Причина*
Проявления
Диагностический алгоритм†
Наружное ухо (кондуктивная тугоухость)
Обтурация наружного слухового прохода (серная пробка, инородное тело, наружный отит, опухоль)
Обозримо при осмотре
Отоскопия
Среднее ухо (кондуктивная тугоухость)
Неустойчивая потеря слуха
Периодически появление жалоб на головокружение, боль или заложенность уха
Обычно диагностируются изменения барабанной перепонки
Часто в анамнезе имеютс указания на перенесенный средний отит
Отоскопия
Тимпанограмма
Периодическое гноетечение при хроническом среднем отите
Наличие обозримой перфорации
наличие грануляционной ткани или полипа в слуховом проходе
В некоторых случах диагностируется холестеатома
Отоскопия
В случае подозрения холестеатомы показаны КТ и МРТ исследования
Диагностируется по данным анамнеза
Часто – видимая перфорация барабанной перепонки, наличие крови в слуховом проходе или за барабанной перепонкой (если она не повреждена)
Отоскопия
Семейный анамнез
Возраст начала заболевания - 20-30 лет
Неуклонно прогрессирующее
Тимпанограмма
опухоли (доброкачественные, злокачественные)
Односторонне снижение слуха
Повреждение обозримо при отоскопии
КТ или МРТ
Внутренне ухо (сенсорная тугоухость)
Генетические аномалии (например, мутация коннексина-26, синдром Ваарденбурга, синдром Ашера, синдром Пендреда)
В некоторых случаях семейный анамнез отягощен
кровосмешением
Мутация коннексина-26 составляет подавляющее большинство бессиндромных случаев потери слуха и должна быть обследована на начальном этапе
Иногда о синдроме Ваарденбурга свидетельствует наличие пряди волос на лбу или разный цвет глаз
Потеря и зрения, и слуха может свидетельствовать о синдроме Ашера
Генетические тесты
КТ и/или МРТ
Аутоиммунное заболевание внутреннего уха
Двусторонняя флуктуирующая или прогрессирующая потеря слуха
Серологическое исследование (для исключения системных ревматических и других аутоиммунных заболеваний)
Имеется указание в анамнезе
Клиническая оценка
> 55 лет у мужчин и > 65 лет у женщин
Прогрессивная, двусторонняя тугоухость
Отсутствие неврологических нарушений
Клиническая оценка
Ототоксичные препараты (аспирин, аминогликозиды, ванкомицин, циспластин, фуросемид, этакриновая кислота)
Анамнез использования препарата
Двусторонняя тугоухость
Различные вестибулярные расстройства
Почечная недостаточность
Клиническая оценка
Анализы крови для определения уровней лекарств
Инфекции (менингит, гнойный лабиринтит)
Наличие инфекционного воспалния в анамнезе
Появление симптомов во время или сразу после перенесенного инфекционного воспаления
Клиническая оценка
Системные ревматические заболевания (например, ревматоидный артрит, системная красная волчанка)
Воспаление суставов, сыпь
Периодически возникающие нарушения зрения, раздражение глаз
Часто анамнез заболевания известен
Серологическое тестирование
Эпизоды односторонней, флуктуирующей тугоухости, сопровождающейся заложенностью уха, тиннитусом и вертиго
МРТ с контрастом показано для исключения опухолевого процесса
Наличие в анамнезе сведений о перенесенном резком изменении давления (например, подводное плавание, быстрое снижение самолета) или о направленной в слуховой проход струе воздуха
В некоторых случаях возможны сильная ушная боль или головокружение
Тимпанометрия и стабилометрия
КТ височной кости
Хирургическое исследование при сохранении головокружения
Травма головы (с повреждением основания черепа)‡
Наличие в анамнезе указаний на серьезное повреждение
Возможно появление вестибулярной симптоматики, нарушение иннервации лица
Гемотипманум, кровоизлияние в области сосцеидного отростка
КТ или МРТ
Слуховая невропатия‡
Хорошее звукоулавливание, но плохое понимание слов
Слуховое тестирование (тест-ответ слухового отдела ствола мозга, отоакустическая эмиссия)
МРТ
Центральной нервной системы (неврологический дефицит)
Опухоли мостомозжечкового угла (например, вестибулярная шваннома, менингиома)
Односторонняя тугоухость, часто сопровождающаяся тиннитусом
Вестибулярные нарушения
Иногда возможно поражение лицевого или тройничного нервов
МРТ с контрастированием гадолинием
Демиелинизация нервных волокон (рассеянный склероз)
Односторонне снижение слуха
Многоочаговая неврологическая симптоматика
Симптомы нарастают и угасают
МРТ головного мозга
Иногда люмбальная пункция
* перечислины в соответствии с частотой встречаемости.
† Всем пациентам необходимо провести отоскопию и аудиологическое исследование.
‡ Возможно наличия кондуктивной или смешанной тугоухости.
ЦСЖ = цереброспинальная жидкость; БП = барабанная перепонка