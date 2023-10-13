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Некоторые причины полиурии

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм*

Водный диурез

Дефицит аргинина-вазопрессина (АВП-Д) (частичный или полный)

  • Наследственный

  • Приобретенный (вследствие травмы, опухоли или других заболеваний)

Резкое или постепенно появление жажды и полиурии

Иногда следует после травмы, хирургического вмешательства на гипофизе, транзиторной ишемической атаки или ишемического инсульта или появляется в течение первых недель жизни

Лабораторные методы

Тест с водной депривацией и провокацией АДГ

Измерение уровня АДГ, если диагноз остается неясен

Резистентность к аргинин-вазопрессину (антидиуретическому гормону)

Постепенное нарастание жажды и полиурии у пациента с:

  • История использования лития при биполярном расстройстве

  • Гиперкальциемия связанная с гиперпаратиреозом

  • Члены семьи, выпивающие избыточное количество воды (у детей)

  • Основное паранеопластическое заболевание (с вероятным возникновением гиперкальциемии)

  • Возраст в течение первых лет жизни

Лабораторные методы

Тест с водной депривацией и провокацией АДГ

Полидипсия

  • Первичные (поражения гипоталамуса, вызывающие нарушения в гипоталамическом центре жажды)

  • Психогенная

Женщины среднего возраста с признаками неврозоподобных состояний

Анамнез психического расстройства

Инфильтративные поражения гипоталамуса (обычно саркоидоз)

Лабораторные методы

Тест с водной депривацией и провокацией АДГ

Чрезмерное внутривенное введение гипотонического раствора

Стационарные больные, получающие внутривенные инфузии

Возможен отек

Разрешение после прекращения или уменьшения объема инфузий

Использование диуретиков

Начало приема диуретика в недавнее время по поводу перегрузки объемом жидкости (например, вследствие сердечной недостаточности или периферических отеков)

Больные, которые могут скрытно принимать диуретики для снижения веса (например, с расстройствами пищевого поведения или озабоченные своим весом, спортсмены, подростки)

Клиническая оценка

Адипсический несахарный диабет (АДС) (патология гипоталамуса, характеризующаяся отсутствием жажды из-за потери функции осморецепторов и полиурией вследствие дефицита АВП, сопровождающаяся гипернатриемией)

Полиурия без чрезмерной жажды

Иногда поражения в гипоталамической области, такие как герминома или краниофарингиома или недавнее восстановление передней соединительной артерии

Иногда гиперосмоляльность (например, 300–340 мосмоль/кг [или ммоль/кг]) и гипернатремия без чрезмерной жажды

Гестационный несахарный диабет (в результате увеличения метаболизма АДГ)

Полидипсия (с чрезмерной жаждой) и полиурия, которые развиваются впервые в период 3-го триместра

Несоответствие нормальных показателей натрия плазмы (обычно уменьшается примерно на 5 мЭкв/л в конце беременности) осмоляльности мочи, которая ниже, чем осмоляльность плазмы

Разрешение на 2–3 неделе послеродового периода

Осмотический диурез†

Некомпенсированный сахарный диабет

Жажда и полиурия у маленького ребенка или у тучного взрослого человека с семейным анамнезом сахарного диабета 2 типа

Измерение уровня глюкозы в капиллярной крови ("кровь из пальца")

Инфузии изотонических или гипертонических солевых растворов

Стационарные больные, получающие внутривенные инфузии

Лабораторные тесты (например, сбор мочи в течение 24 часов характеризует осмоляльность мочи [осмоляльность мочи × объем])

Прекращение или замедление темпа инфузии (для подтверждения исчезнования полиурии)

Введение смесей с высоким содержанием белка по назогастральному зонду

Любой больной, получающий питание по назогастральному зонду

Переход на смеси с низким содержанием белка (для подтверджения исчезновения полиурии)

Исчезнование обструкции мочевых путей

Полурия после канюляции мочевого пузыря у больного с инфравезикальной обструкцией

Клиническая оценка

* У большинства больных требуется измерение осмолярности мочи и плазмы и сывороточного уровня натрия.

† Осмоляльность мочи обычно составляет < 300 мосмоль/кг (300 ммоль/кг) при водном диурезе и > 300 мосмоль/кг (300 ммоль/кг) при осмотическом диурезе.

АДГ = антидиуретический гормон.

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