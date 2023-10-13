Некоторые причины полиурии
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Водный диурез†
Дефицит аргинина-вазопрессина (АВП-Д) (частичный или полный)
Резкое или постепенно появление жажды и полиурии
Иногда следует после травмы, хирургического вмешательства на гипофизе, транзиторной ишемической атаки или ишемического инсульта или появляется в течение первых недель жизни
Лабораторные методы
Тест с водной депривацией и провокацией АДГ
Измерение уровня АДГ, если диагноз остается неясен
Резистентность к аргинин-вазопрессину (антидиуретическому гормону)
Постепенное нарастание жажды и полиурии у пациента с:
Лабораторные методы
Тест с водной депривацией и провокацией АДГ
Полидипсия
Женщины среднего возраста с признаками неврозоподобных состояний
Анамнез психического расстройства
Инфильтративные поражения гипоталамуса (обычно саркоидоз)
Лабораторные методы
Тест с водной депривацией и провокацией АДГ
Чрезмерное внутривенное введение гипотонического раствора
Стационарные больные, получающие внутривенные инфузии
Возможен отек
Разрешение после прекращения или уменьшения объема инфузий
Использование диуретиков
Начало приема диуретика в недавнее время по поводу перегрузки объемом жидкости (например, вследствие сердечной недостаточности или периферических отеков)
Больные, которые могут скрытно принимать диуретики для снижения веса (например, с расстройствами пищевого поведения или озабоченные своим весом, спортсмены, подростки)
Клиническая оценка
Адипсический несахарный диабет (АДС) (патология гипоталамуса, характеризующаяся отсутствием жажды из-за потери функции осморецепторов и полиурией вследствие дефицита АВП, сопровождающаяся гипернатриемией)
Полиурия без чрезмерной жажды
Иногда поражения в гипоталамической области, такие как герминома или краниофарингиома или недавнее восстановление передней соединительной артерии
Иногда гиперосмоляльность (например, 300–340 мосмоль/кг [или ммоль/кг]) и гипернатремия без чрезмерной жажды
Гестационный несахарный диабет (в результате увеличения метаболизма АДГ)
Полидипсия (с чрезмерной жаждой) и полиурия, которые развиваются впервые в период 3-го триместра
Несоответствие нормальных показателей натрия плазмы (обычно уменьшается примерно на 5 мЭкв/л в конце беременности) осмоляльности мочи, которая ниже, чем осмоляльность плазмы
Разрешение на 2–3 неделе послеродового периода
Осмотический диурез†
Некомпенсированный сахарный диабет
Жажда и полиурия у маленького ребенка или у тучного взрослого человека с семейным анамнезом сахарного диабета 2 типа
Измерение уровня глюкозы в капиллярной крови ("кровь из пальца")
Инфузии изотонических или гипертонических солевых растворов
Стационарные больные, получающие внутривенные инфузии
Лабораторные тесты (например, сбор мочи в течение 24 часов характеризует осмоляльность мочи [осмоляльность мочи × объем])
Прекращение или замедление темпа инфузии (для подтверждения исчезнования полиурии)
Введение смесей с высоким содержанием белка по назогастральному зонду
Любой больной, получающий питание по назогастральному зонду
Переход на смеси с низким содержанием белка (для подтверджения исчезновения полиурии)
Исчезнование обструкции мочевых путей
Полурия после канюляции мочевого пузыря у больного с инфравезикальной обструкцией
Клиническая оценка
* У большинства больных требуется измерение осмолярности мочи и плазмы и сывороточного уровня натрия.
† Осмоляльность мочи обычно составляет < 300 мосмоль/кг (300 ммоль/кг) при водном диурезе и > 300 мосмоль/кг (300 ммоль/кг) при осмотическом диурезе.
АДГ = антидиуретический гормон.