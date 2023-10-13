Некоторые причины онемения
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Одностороннее онемение обеих конечностей†
Поражение коры головного мозга (например, при инсульте, опухоли, рассеянно склерозе, дегенеративных заболеваниях головного мозга)
Нарушение чувствительности на лице и туловище на стороне противоположной поражению, а также нарушение корковых функций (например, аграфестезия, астереогнозия, нарушение раздельного восприятия раздражителей)
Может сопровождаться другими симптомами (например, слабостью мышц, гиперрефлексией, атаксией)
МРТ или КТ
Поражение верхних отделов ствола мозга или таламуса (например, при инсульте, опухоли, абсцессе)
Потеря чувствительности на лице и теле на стороне, противоположной поражению
Часто отмечается поражение черепных нервов (например, парез глазодвигательных мышц на противоположной стороне у некоторых пациентов с сосудистым очагом в верхних отделах ствола мозга)
МРТ (предпочтительно при подозрении на поражение ствола мозга) или КТ
Поражение нижних отделов ствола мозга или таламуса (например, при инсульте, опухоли, дегенеративном заболевании головного мозга)
Чувствительность на лице теряется на стороне, расположенной ипсилатерально к очагу поражения, а чувствительность тела – на противоположной поражению стороне (перекрестное распределение)
Очаговая симптоматика со стороны других черепных нервов
МРТ
Двустороннее онемение конечностей или туловища
Поперечная миелопатия‡ (например, при сдавлении спинного мозга, поперечном миелите)
Утрата чувствительности, движений и рефлексов ниже определенного сегмента спинного мозга
Нарушение функции вегетативной нервной системы (например, утрата контроля за опорожнением кишечника, мочевого пузыря и эректильная дисфункция; ангидроз)
МРТ
Поражение задних столбов спинного мозга (например, при рассеянном склерозе, дефиците витамина B12, спинной сухотке, ВИЧ-инфекции)
Несоразмерное нарушение вибрационной чувствительности и положения в пространстве
При рассеянном склерозе или других состояниях, затрагивающих задние столбы спинного мозга (например, дефицит B12), онемение часто описывается пациентом по-другому (т.е. конечность ощущается толстой или обернутой, как при ношении перчатки или чулок)
При дефиците витамина B12 имеются двусторонние и симметричные проявления (обычно из-за дисфункции спинного мозга, но часто сопровождаются периферической нейропатией).
МРТ
Определение концентрации витамина B12, цитоза и содержания белка в ликворе, тесты на сифилис с кровью и ликвором
Электромиография и исследование нервной проводимости (электродиагностическое исследование)
Сдавление корешков конского хвоста, или синдром конского хвоста† (например, при грыже межпозвоночного диска или метастазах в спинной мозг или позвоночник)
Онемение в основном локализуется в области промежности (седла)
Часто задержка или недержание мочи или кала и/или потеря рефлексов сфинктера (например, анальный рефлекс, бульбокавернозный рефлекс)
МРТ
Центральный паралич (например, из-за травмы, опухоли или патологической полости в мозге)
Онемение и слабость, непропорционально поражающие обе верхние конечности
МРТ
Двусторонние, практические симметричные, как правило, дистальные (по типу "перчаток" и "носков") парестезии и снижение чувствительности
Иногда - слабость и снижение рефлексов (например, при демиелинизирующих полинейропатиях)
Нейрофизиологическое исследование
Лабораторные тесты в зависимости от предполагаемого заболевания
Множественная мононевропатия — также называется множественным мононевритом (например, связанным с диабетом, системными ревматическими заболеваниями, инфекцией или метаболическими нарушениями)
Онемение с болью или без нее
Как правило, выявляются парезы и снижение рефлексов в зоне иннервации ≥ 2 периферических нервов, иногда с последовательным поражением конкретных нервов (однако иногда картина сходна с нарушением чувствительности по типу "перчаток" и "носков")
Как правило, проводят нейрофизиологическое исследование и лабораторные тесты в зависимости от предполагаемого заболевания
Онемение части одной конечности
Радикулопатия§ (например, при грыже межпозвоночного диска, сдавление костью при остеоартрите или ревматоидном артрите, канцероматозном менингите, инфекционной радикулопатии)
Боль (иногда похожая на электрошок), сенсорные и часто моторные нарушения и/или снижение рефлексов в зонах иннервации нервных корешков (см. таблицу Симптомы частых радикулопатий на разных уровнях спинного мозга [Symptoms of Common Radiculopathies by Cord Level])
Боль может усиливаться при движениях позвоночника или при маневре Вальсальвы
МРТ или КТ
В ряде случаев - нейрофизиологическое исследование
Плексопатия (например, поражение плечевого или поясничного-крестцового сплетения, синдром верхней апертуры грудной клетки)
Нарушение чувствительности, боль и мышечная слабость в части конечности (иногда - почти во всей конечности), соответствующая зоне, которая превышает область поражения при радикулопатии или мононевропатии
Нейрофизиологическое исследование
МРТ, за исключением случаев, когда причиной поражения является травма или есть подозрение на плечевой неврит
Мононевропатия (например, синдром карпального, капитального, лучевого и тар зального канала; паралич локтевого, лучевого и малоберцового нерва)
Онемение (с болью или без нее) и мышечная слабость и снижение рефлексов в зоне иннервации одного периферического нерва
Иногда только анамнез и физикальный осмотр
В ряде случаев - нейрофизиологическое исследование
* Клиническое обследование проводится всегда, но упоминается в этой колонке только тогда, когда это может быть единственным средством диагностики.
†Может страдать только одна конечность целиком; может отмечаться нарушение чувствительности на туловище.
‡Синдром конуса представляет собой поперечную миелопатию на уровне, приблизительно соответствующему сегменту L1. Результаты обследования такие же, как и при синдроме конского хвоста.
§Изменения могут выявляться с 2 сторон.
СМЖ = спинномозговая жидкость.