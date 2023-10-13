Некоторые причины неприятного запаха изо рта
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Состояния ротовой полости
Бактерии на тыльной поверхности языка
Дурно пахнущие соскобы с языка, здоровых тканей ротовой полости
Клиническая оценка
Заболевания десен или пародонта
Заболевания полости рта, часто включающие кровотечение и/или гнойный экссудат
Очевидно при обследовании
Часто в анамнезе плохая гигиена полости рта
Клиническая оценка
Стоматологическая консультация
Некротический рак ротовой полости (редко - обычно выявляют до перехода в некротическую форму)
Поражение обычно идентифицировать в ходе осмотра
У пожилых пациентов, которые часто имеют богатую историю употребления алкоголя, табака или и того и другого
Биопсия, КТ или МРТ
Расстройства вне ротовой полости
Инородное тело носа*
Как правило, у детей
Гнойные или кровавые выделения из носа
Видим при осмотре
Клиническая оценка
Иногда инструментальное исследование
Некротический рак носоглотки *
Дискомфорт при глотании
Клиническая оценка
Некротический легочная инфекция (например, абсцесс легкого, бронхоэктазы, инородное тело)
Продуктивный кашель
Лихорадка
Рентгенография грудной клетки
Посев мокроты
Иногда КТ или бронхоскопия
Психогенный неприятный запах изо рта
Неприятный запах не обнаруживается другими
Часто в анамнезе есть другие функциональные жалобы
Клиническая оценка
Инфекции синуса*
Гнойные выделения из носа
Лицевая боль, головная боль или обе
Клиническая оценка
Иногда КТ
Срыгивание непереваренной пищи в положении лежа или склонившись
Исследование глотания с помощью бариевой взвеси или эндоскопия верхних отделов пищеварительного тракта
Поглощенные вещества†
Алкогольные напитки, чеснок, лук, табак
Использование очевидно из анамнеза
Клиническая оценка
Выявление раздражителей путем исключения
*Неприятный запах обычно более заметен из носа, чем из рта.
†Как правило, диагноз исключения после осмотра позволяет исключить другие причины.