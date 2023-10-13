Некоторые причины маточного кровотечения у небеременных половозрелых женщин
Категория
Условия
Доброкачественные структурные патологии
Полипы шейки матки или эндометрия
Неопластические структурные патологии
Рак эндометрия или гиперплазия эндометрия
Другие виды рака матки (например, саркома матки)
Рак шейки матки или цервикальная интраэпителиальная неоплазия
В редких случаях — метастазы из негинекологических раковых заболеваний (например, рак молочной железы)
Коагулопатия
болезнь фон Виллебранда, патологии тромбоцитов, или другие геморрагические диатезы
Заболевание печени
Антикоагулянтная терапия
Овуляторная дисфункция
Синдром поликистозных яичников
Заболевания щитовидной железы (например, гипотиреоз)
Эндометриальные причины
Ятрогенная
Контрацептивы, содержащие только прогестин (например, оральные контрацептивы, содержащие только прогестин, медроксипрогестерона ацетат [депо-форма], прогестиновые имплантаты)
Эстроген-прогестиновые контрацептивы особенно при пропуске доз, при использовании непрерывных схем или при длительном применении
Еще не классифицирована
Артериовенозные мальформации матки