Некоторые причины диспепсии
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Неясные дискомфортные ощущения хронического характера
Последующее присоединение дисфагии (при раке пищевода) или чувства быстрого насыщения (при раке желудка)
Снижение веса
Эндоскопия верхнего отдела ЖКТ
КТ органов брюшной полости
Изменение ритма дефикации (например, диарея, стеаторея, вздутие живота)
Необъяснимая железодефицитная анемия
Серологическое тестирование
Биопсия тонкой кишки
Проявления, описываемые некоторыми пациентами скорее как избыточное газообразование или нарушенное пищеварение, чем как боль в грудной клетке
Могут быть связаны с физической нагрузкой
Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний
ЭКГ
Сывороточные кардиомаркеры
В ряде случаев - нагрузочные тесты
Замедленное опорожнение желудка (при сахарном диабете, вирусной инфекции, воздействии лекарств)
Тошнота, вздутие живота, чувство переполнения
Сцинтиграфия для оценки эвакуации содержимого желудка
Лекарства (например, бисфосфонаты, эритромицин и другие макролидные антибиотики, эстрогены, железо, НПВП, опиоиды, калий)
Использование очевидно из анамнеза
Появление симптоматики совпадает с приемом лекарств
Клиническая оценка
Симптомы рефлюкса не поддаются кислотоподавляющей терапии
Верхняя эндоскопия с биопсией
Загрудинная боль с/без затрудненного глотания жидкой и плотной пищи
Рентгенологическое исследование с помощью бариевой взвеси
Манометрия пищевода
Изжога
В ряде случаев - рефлюкс кислого содержимого желудка в полость рта
Симптомы могут появляться в горизонтальном положении
Облегчение при приеме антацидов
Клиническая оценка
Иногда эндоскопия
В некоторых случаях - pH-метрия пищевода
Жгучая или сосущая, мучительная боль, может облегчаться после приема пищи или антацидов
Факторы риска: прием НПВП, курение, употребление алкоголя, инфекция Helicobacter pylori
Верхняя эндоскопия с анализом на H. pylori
Проба избегания приема НПВП
НПВС = нестероидные противовоспалительные средства.