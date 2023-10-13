* Наиболее частые патогенные микроорганизмы включают бактерии, которые не передаются половым путем (в основном Escherichia coli, Staphylococcus saphrophyticus, виды Enterococcus, виды Klebsiella и виды Proteus) и передаются половым путем (например, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, вирус простого герпеса).