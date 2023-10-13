Некоторые причины дизурии
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Инфекционные заболевания*
Часто выделения из шеечного канала
Незащищенный половой акт в анамнезе
Исследования на ИППП
Обычно частое мочеиспускание и императивные позывы к мочеиспусканию
Иногда моча с кровью или с характерным запахом
Болезненность в проекции мочевого пузыря
Клиническая диагностика с использованием анализа мочи или без него, если нет настораживающих признаков†
Болезненный, увеличенный придаток
Клиническая оценка
Увеличенная, болезненная предстательная железа
Часто обструктивные симптомы в анамнезе
Клиническая оценка
Обычно видимые выделения
Незащищенный половой акт в анамнезе
Лабораторные исследования на ИППП
Выделения из влагалища
Эритема в области половых губ и входа во влагалище
Клиническое обследование, анализ и посев мочи для исключения ИМП
Необходимо рассмотреть возможность канюляции для уменьшения риска бактериального загрязнения образца
Воспалительные заболевания
Контакт с раздражителем или аллергеном (например, спермицидом, лубрикантом, презервативом из латекса), инородные тела в мочевом пузыре, паразиты, камни, химиотерапия (циклофосфамидом) и облучение
Внешнее воспаление
Анамнез болезни
Семейный анамнез
Клиническая оценка
Общий анализ мочи
Визуализация мочеполовой системы и органов таза
Интерстициальный цистит/синдром болезненного мочевого пузыря
Хронический характер симптомов
Отсутствие других, более частых причин
Спондилоартропатии (например, реактивный артрит, синдром Бехчета)
Желучно-кишечные и/или суставные симптомы в анамнезе
Иногда поражения кожи и слизистых
Клиническая оценка
Лабораторные исследования на ИППП
Другие заболевания
Постменопаузальный (включая дефицит эстрогенов вследствие приема препаратов, хирургического лечения или радиации)
Часто диспареуния
Атрофия или эритема в области складок слизистой влагалища
Клиническая оценка
Опухоли (обычно рак мочевого пузыряпростаты или уретры)
Продолжительные симптомы
Обычно гематурия без пиурии или воспаления
Цистоскопия, цитологическое исследование мочи
Возможная биопсия предстательной железы или биопсия мочевого пузыря
* Наиболее частые патогенные микроорганизмы включают бактерии, которые не передаются половым путем (в основном Escherichia coli, Staphylococcus saphrophyticus, виды Enterococcus, виды Klebsiella и виды Proteus) и передаются половым путем (например, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, вирус простого герпеса).
† Настораживающими признаками являются лихорадка, боль или болезненность при пальпации в боковой области живота, недавнее инструментальное вмешательство на мочеполовом тракте в анамнезе, иммунодефицит пациента, повторяющиеся эпизоды нарушений функции, известные урологические нарушения и мужской пол.
ЖКТ = желудочно-кишечный тракт; ИППП = инфекции, передающиеся половым путем; ИМП = инфекция мочевыводящих путей.