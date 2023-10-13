Некоторые причины гинекомастии
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Анамнез хронической болезни почек
Электролиты сыворотки, уровень азота мочевины и креатинина
Общий анализ мочи
Возможно, посев мочи и определение уровней натрия, калия и креатинина в моче
Часто анамнез заболеваний печени, злоупотребления алкологем, или сочетание этих факторов
Асцит, сосудистые звездочки, расширение вен передней брюшной стенки
Обычные лабораторные исследования
Иногда биопсия печени
Лекарственные препараты (см. таблицу Лекарственные препараты, часто вызывающие гинекомастию)
Анамнез использования препарата
Пробное прекращение приема препарата
Феминизирующие опухоли коры надпочечников
Пальпируемое образование, атрофия яичек
Визуализационные методы (МРТ либо КТ)
Тремор, непереносимость высоких температур, диарея, тахикардия, потеря веса, зоб, экзофтальм
Функциональные тесты щитовидной железы
Препубертатная манифестация: недоразвитие вторичных половых признаков
Постпубертатная манифестация: снижение либидо, эректильная дисфункция,изменения настроения, уменьшение мышечной и увеличение жировой массы,остеопения, атрофия яичек, умеренные когнитивные изменения
Сывороточные уровни ФСГ, ЛГ и тестостерона (см. Диагностика)
Паранеоплестическая эктопическая секреция человеческого гонадотропина (чХГ)
Возможно, клинические признаки наличия первичной опухоли или симптомы и признаки гипогонадизма
Диагностика подозреваемой первичной опухоли
Новообразование яичка
Возможно, симптомы и признаки гипогонадизма
Ультразвуковое исследование мошонки
Восстановление нормального питания после недоедания
Потеря мышечной и жировой массы, потеря волос, изменения кожи, частые инфекции, усталость, признаки дефицита витаминов (например, остеопения)
Клиническая оценка
Специальные лабораторные исследования
Идиопатическая гинекомастия
Отсутствует иные патологические данные за исключением гинекомастии, отсутствуют симптомы, отсутствует видия причина
Повторение клинического обследования через 6 месяцев
Возможно, определение сывороточного уровня тестостерона
АМК = азот мочевины в крови; ФСГ = фолликулостимулирующий гормон; ЛГ = лютеинизирующий гормон.