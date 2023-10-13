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Некоторые причины генерализованного гипергидроза

Тип

Примеры

Рак*

Лимфома, лейкемия

Центральная нервная система

Травма, автономная нейропатия

Лекарственные препараты и вещества

Антидепрессанты, аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты, гипогликемические средства, кофеин, теофиллин; синдром отмены опиоидов

Эндокринные нарушения

Гипертиреоз, гипогликемия, избыточная секреция половых гормонов, вызванные агонистами гонадотропин-высвобождающего гормона (ГнВГ)

Идиопатический

Инфекции*

Туберкулез, эндокардит, системные грибковые инфекции

Другое

Карциноидный синдром, беременность, менопауза, тревога, лихорадка

*В первую очередь ночной генерализованный гипергидроз (ночная потливость).

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