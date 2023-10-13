Некоторые причины генерализованного гипергидроза
Тип
Примеры
Рак*
Центральная нервная система
Травма, автономная нейропатия
Лекарственные препараты и вещества
Антидепрессанты, аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты, гипогликемические средства, кофеин, теофиллин; синдром отмены опиоидов
Эндокринные нарушения
Гипертиреоз, гипогликемия, избыточная секреция половых гормонов, вызванные агонистами гонадотропин-высвобождающего гормона (ГнВГ)
Идиопатический
—
Инфекции*
Туберкулез, эндокардит, системные грибковые инфекции
Другое
Карциноидный синдром, беременность, менопауза, тревога, лихорадка
*В первую очередь ночной генерализованный гипергидроз (ночная потливость).