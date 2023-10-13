Некоторые причины влагалищного кровотечения на раннем сроке беременности
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Осложнения беременности
Влагалищное кровотечение с или без боли в животе или области таза (часто внезапной, локализованной и постоянной, не спастической)
Закрытый зев шейки матки
Отсутствие сердцебиения у плода
Возможна гемодинамическая рнестабильность в случае разрыва трубы при эктопической беременности
Иногда пальпируется образование в области придатков матки
Если диагноз не ясен, то каждые 2 дня повторяйте количественное измерение бета-ХГЧ
Общий анализ крови
УЗИ органов малого таза
Иногда проведение биопсии эндометрия
Лапароскопия или, если пациент гемодинамически нестабилен, то лапаротомия
Угрожающий аборт
Влагалищное кровотечение в сочетании со спастической болью в животе или без нее
Закрытый зев шейки матки
Аускультация частоты сердечных сокращений плода
Количественное измерение бета-ХГЧ
Общий анализ крови
УЗИ органов малого таза
Неизбежный аборт
Влагалищное кровотечение со спастической болью в животе
Открытый цервикальный зев
Обследование как при угрожающем аборте
Неполный аборт
Влагалищное кровотечение со спастической болью в животе
Открытый или закрытый цервикальный зев
Продукты зачатия часто видны или пальпируются в наружном зеве цервикального канала
Обследование как при угрожающем аборте
Полный аборт
Умеренное влагалищное кровотечение при поступлении, но обычно в анамнезе имеются случаи значительного влагалищного кровотечения непосредственно перед визитом; иногда с легкой спастической болью в животе
Закрытый зев шейки матки; матка имеет размер как у небеременной женщины
Обследование как при угрожающем аборте
Как правило, наличие в анамнезе недавно перенесенного или самопроизвольного аборта (риск выше, если искусственный аборт выполняется ненадлежащим образом без участия обученных врачей и применения оборудования, или если аборт произошел самопроизвольно)
Лихорадка, озноб, постоянная боль в животе или в области малого таза
Влагалищное кровотечение и/или гнойные выделения из влагалища
Болезненность матки
Открытый цервикальный зев
Обследование как при угрожающем аборте плюс обследование на ЗППП и вагинит
Гестационная трофобластическая болезнь (пузырный занос)
Влагалищное кровотечение в сочетании со спастической болью в животе или без нее
Размер матки больше, чем предполагается на данном сроке беременности, часто повышенное артериальное давление, тяжелая рвота
На более поздних стадиях иногда происходит отхождение ткани, похожей на гроздья винограда, из влагалища
Обследование такое же, как при угрожающем аборте, плюс тесты на гормоны щитовидной железы, креатинин, печеночные пробы, рентгенография органов грудной клетки
Разрыв кисты желтого тела
Локализованные боли в брюшной области, влагалищное кровотечение, иногда тошнота и рвота
Внезапное появление симптомов
Обследование такое же, как и при эктопической беременности
Гинекологические или другие заболевания
Травма
Наличие в анамнезе или подозрение на физическую травму (например, дорожно-транспортное происшествие, разрыв шейки матки или влагалища в результате применения инструментов или сексуального насилия, иногда осложнение при взятии проб хорионических ворсин или амниоцентезе)
Общий анализ крови
УЗИ органов малого таза (для оценки состояния плода)
Другие методы визуализации (для выявления травмы или внутреннего кровотечения)
Вопросы о возможном насилии со стороны интимного партнера или сексуальном насилии, если имеются такие подозрения
Кровомазание или скудное кровотечение с выделениями из влагалища
Иногда, диспареуния
Обследование на наличие вагинита и ЗППП
Слизисто-гнойные выделения из шейки матки
Иногда, скудные влагалищные кровянистые выделения
Иногда болезненность при смещении шейки матки, боль в животе или их сочетание
Обследование на ЗППП и вагинит
Скудные влагалищные кровянистые выделения, отсутствие боли
Протрузия полиповидного образования из наружного зева цервикального канала
Гинекологическое обследование
Проведение гистологии образца после биопсии или удаления
Бета-ХГЧ = бета-субъединица человеческого хорионического гонадотропина; ЗППП = заболевания, передающиеся половым путем.
* Анализ тревожных симптомов у всех беременных должен включать оценку жизненных показателей матери, ее физикальное обследование и оценку состояния плода с помощью мониторинга частоты сердцебиений плода или УЗИ.