*Пациентам с остро возникшим суставным выпотом и воспалением показан артроцентез (с подсчетом клеток, окраской по Граму, посевом на среды и определением кристаллов), а также обычно определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивного белка. Рентгенографические исследования часто не являются необходимыми в начале течения заболевания.