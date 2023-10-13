Некоторые причины боли в ≤ 4 суставах
Причина
Проявления
Диагноз*
Обычно боль в осевом скелете и скованность, ухудшение состояния утром и улучшение при физической нагрузке
Иногда выпот в крупных периферических суставах
Иногда внесуставные проявления (например, увеит, энтезит, аортальная недостаточность)
Чаще проявляется у молодых взрослых мужчин
Рентгенографическое иследование пояснично-крестцового отдела позвоночника
Иногда МРТ или КТ, анализы крови (скорость оседания эритроцитов, С-реактивный белок, и общий анализ крови), и/или специфические (модифицированные Нью-Йоркские) клинические критерии
Артралгия или артриты
Внесуставные проявления, такие как рецидивирующие поражения полости рта и/или генитальные поражения, или увеит
Обычно заболевание начинается на третьем десятилетии жизни
Специфические (международные) клинические критерии
Причиной микрокристалического артрита‡, как правило, как правило, являются кристаллы мочевой кислоты (подагра) или кристаллы пирофосфата кальция (артрит, вызванный кристаллами пирофосфата кальция) или кристаллы гидроксиапатита кальция
Острое начало артрита с ощущением жара в суставе и отечностью
Может быть клинически неотличим от инфекционного бактериального (септического) артрита
Иногда лихорадка
Артроцентез
Артралгия или артриты
Системные симптомы, такие как лихорадочное состояние, ночная потливость, кожные высыпания, снижение массы тела, шумы в сердце
Посев крови
Эхокардиография
Хроническая боль, чаще затрагивающая основание большого пальца, ПМФ и ДМФ суставы, колени и тазобедренные суставы
Иногда узелки Гебердена и/или Бушара
Рентгенография
Реактивный артрит и энтеропатический артрит†
Артрит является асимметричным и более распространенным в крупных суставах нижних конечностей
Реактивный артрит: инфекции желудочно-кишечного тракта или мочеполовой системы, возникшие за 1-3 недели до начала острого артрита
Энтеропатический артрит: сопутствующее заболевание желудочно-кишечного тракта (например, воспалительное заболевание кишечника, кишечное шунтирование) с хроническим артритом
Клиническая оценка
Тестирование на ИППП при наличии клинических показаний
*Пациентам с остро возникшим суставным выпотом и воспалением показан артроцентез (с подсчетом клеток, окраской по Граму, посевом на среды и определением кристаллов), а также обычно определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивного белка. Рентгенографические исследования часто не являются необходимыми в начале течения заболевания.
†Эти заболевания могут также проявляться симптомами вовлечения осевого скелета.
‡Кристаллический артрит наиболее часто бывает моноартикулярным, но иногда олиго- или полиартикулярным.
ДМФ = дистальный межфаланговый; ПМФ = проксимальный межфаланговый.