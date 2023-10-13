Некоторые причины анального зуда
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Аноректальные расстройства
Воспалительные заболевания кишечника (в частности, болезнь Крона)
Гнойное отделяемое
Боль в прямой кишке (в ряде случаев) и/или боль в животе (часто)
В ряде случаев - дренирующаяся фистула
В ряде случаев - диарея
Аноскопия, сигмоскопия либо колоноскопия
Геморрой (внутренний или наружный)
При внутреннем геморрое - кровотечение (небольшое количество крови на туалетной бумаге или поверхности унитаза)
При наружном геморрое - болезненные пролабирующие узлы в области ануса
Клиническая оценка
Как правило, аноскопия или сигмоскопия
Инфекции
Бактериальные инфекции (вторичные - при инфицировании расчесов)
Воспаление кожи, следы расчесов
Клиническая оценка
Кожная сыпь в окружности ануса
Клиническая оценка
В ряде случаев - оценка соскоба кожи
Как правило, у детей
Может возникать у членов семьи
Микроскопическое исследование прозрачной клейкой ленты после ее наложения на область ануса – для выявления яиц остриц (см. диагностика остриц)
Интенсивный зуд, как правило, усиливающийся ночью
Возможно появление зуда на других участках тела
Возможно наличие тонких, слегка приподнятых линейных "ходов" розового цвета или неровностей на пораженных участках
Клиническая оценка
Оценка соскоба кожи
Кожные заболевания
Зудящая сыпь красного цвета, с явлениями мокнутия и образованием корочек
Клиническая оценка
Перианальная карцинома (в частности, болезнь Боуэна, экстрамаммарная форма болезни Педжета)
Чешуйчатый вид или наличие корочек
Биопсия
Типичные псориатические бляшки
В ряде случаев - бляшки на других участках кожи
Клиническая оценка
Небольшие сосочковые образования в области ануса
Клиническая оценка
Лекарственные препараты
Антибиотики
Применение антибиотиков в настоящий момент или в предшествующий период
Пробная элиминация
Влияние компонентов пищи и пищевых добавок
Пиво, кофеин, шоколад, острый перец, молочные продукты, орехи, томаты, соки цитрусовых, специи или витамин С в таблетках
Симптомы появляются только после употребления "виновного" компонента пищи
Пробная элиминация
Неадекватная гигиена
Избыточное потоотделение, на которое указывает пациент, особенно при ношении тесной и/или синтетической одежды
Меры, направленные на уменьшение потливости (например, ношение хлопкового белья свободного покроя, частая смена белья)
Чрезмерно тщательно или грубое очищение перианальной области
Недостаточная гигиена
Неправильно сформированная гигиеническая привычка (судя по описаниям самого пациента)
Изменение гигиенических привычек
Вещества, раздражающие кожу
Применение местных анестетиков, мазей, мыла, гигиенических салфеток
Указания пациента на применение веществ с возможным раздражающим или сенситизирующиим действием
Пробная элиминация