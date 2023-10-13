Некоторые органические причины дневного недержания мочи
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Редкий, твердый или очень объемный стул
Иногда энкопрез, дискомфорт в животе
Закрепляющая диета (например, чрезмерное потребление молока и молочных продуктов, потребление малого количества фруктов и овощей)
Обычно только клиническое оценивание (в том числе дневник дефекаций)
Иногда рентгенологическое исследование брюшной полости
Дисфункциональное мочеиспускание, вторичное по отношению к недостаточной координации мышц детрузора и сфинктера уретры, не связанное с неврологическими причинами
Часто энкопрез, ВУР и инфекции мочевыводящих путей
Возможно ночное и дневное недержание мочи
Уродинамические исследования, чтобы показать диссинергию мускулатуры мочевого пузыря
Исследование тока мочи
Иногда цистоуретрограмма при мочеиспускании
Недержание при смехе
Мочеиспускание во время смеха, почти исключительно у девочек
В других случаях совершенно нормальное мочеиспускание
Только клиническая оценка
Увеличение диуреза по любой причине (например, сахарный диабет, недостаточность аргинина-вазопрессина [центральный несахарный диабет], нефрогенный несахарный диабет, чрезмерное потребление воды, серповидно-клеточная анемия или признак серповидных клеток)
Варьируют в зависимости от расстройства
Для больных сахарным диабетом - содержание глюкозы в сыворотке
При несахарном диабете: осмоляльность сыворотки и крови и, возможно, анализ образца мочи
Для серповидно-клеточной анемии - выявление серповидных клеток
Отсрочка мочеиспускания с недержанием мочи
У детей, ожидающих до последней минуты перед мочеиспусканием
Распространено среди детей дошкольного возраста, когда они поглощены игрой
Согласующийся анамнез
Дневник мочеиспускания
Нейрогенный мочевой пузырь, вторичной по отношению к спинному дизрафизму (например, расщелины позвоночника, сдавления спинного мозга, скрытых дефектов) или дефектам нервной системы
Очевидные дефекты позвоночника, выпячивание менингеальной оболочки, пояснично-крестцовая впадина или пучок волос, слабость нижних конечностей, сниженная чувствительность нижних конечностей
Облучение рентгеновскими лучами пояснично-крестцовой области
Для скрытых состояний - спинальная МРТ
УЗИ почек и мочевого пузыря
Уродинамические исследования
Гиперактивный мочевой пузырь
Позывы к мочесиспусканию (необходимы для постановки диагноза); частота и никтурия также характерны
Иногда используют движения или изменения положения тела (например, сидение на корточках или симптом приседания Винсента)
Анамнез в соответствии с симптомами или гиперактивным мочевым пузырем
Иногда ведется дневник мочеиспускания, проводятся уродинамические исследования, исследование тока мочи
Проблемы со сном, школьные трудности (например, преступность, плохие оценки)
Неуместное и сексуализированное поведение, депрессия, необычный интерес или избегание всего сексуального, неуместное для данного возраста знание сексуальных вещей
Определение факта сексуального насилия экспертами
Стресс *
Трудности с обучением в школе, социальная изоляция и трудности, стресс в семье (например, развод, разделение)
Только клиническая оценка
Структурные аномалии (например, эктопический мочеточник, клапаны задней уретры)
У детей, никогда не достигается полное суточное удержание
Ночное и дневное недержание у девочек, нормальное мочеиспускание в анамнезе, но постоянно влажное белье, выделения из влагалища
В анамнезе возможны инфекции мочевыводящих путей, другие аномалии мочевых путей
УЗИ почек
Ядерное сканирование почечного тока или внутривенная урография
КТ брюшной полости и таза или МРТ урография
Дизурия, гематурия, частота, срочность
Лихорадка
Боль в животе
Общий анализ мочи
Посев мочи
Для пациентов с пиелонефритом - УЗИ и цистоуретрограмма при мочеиспускании
Вагинальный рефлюкс (уретровагинальный рефлюкс, или вагинальное мочеиспускание) по любой причине (в том числе из-за губных спаек)
Подтекание мочи в положении стоя после мочеиспускания
Только клиническая оценка†
* Стресс является причиной, в первую очередь, острого недержания мочи.
† Врач должен заметить улучшение после соблюдения рекомендаций по правильной технике мочеиспускания, чтобы препятствовать задержке мочи во влагалище (например, садиться глубоко на унитаз или с широко расставленными коленями)
ИМП = инфекция мочевыводящих путей; ЦУГМ = цистоуретрограмма при мочеиспускании; ВУР = везикулоуретральный рефлюкс.