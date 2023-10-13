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Некоторые органические причины дневного недержания мочи

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм

Запор

Редкий, твердый или очень объемный стул

Иногда энкопрез, дискомфорт в животе

Закрепляющая диета (например, чрезмерное потребление молока и молочных продуктов, потребление малого количества фруктов и овощей)

Обычно только клиническое оценивание (в том числе дневник дефекаций)

Иногда рентгенологическое исследование брюшной полости

Дисфункциональное мочеиспускание, вторичное по отношению к недостаточной координации мышц детрузора и сфинктера уретры, не связанное с неврологическими причинами

Часто энкопрез, ВУР и инфекции мочевыводящих путей

Возможно ночное и дневное недержание мочи

Уродинамические исследования, чтобы показать диссинергию мускулатуры мочевого пузыря

Исследование тока мочи

Иногда цистоуретрограмма при мочеиспускании

Недержание при смехе

Мочеиспускание во время смеха, почти исключительно у девочек

В других случаях совершенно нормальное мочеиспускание

Только клиническая оценка

Увеличение диуреза по любой причине (например, сахарный диабет, недостаточность аргинина-вазопрессина [центральный несахарный диабет], нефрогенный несахарный диабет, чрезмерное потребление воды, серповидно-клеточная анемия или признак серповидных клеток)

Варьируют в зависимости от расстройства

Для больных сахарным диабетом - содержание глюкозы в сыворотке

При несахарном диабете: осмоляльность сыворотки и крови и, возможно, анализ образца мочи

Для серповидно-клеточной анемии - выявление серповидных клеток

Отсрочка мочеиспускания с недержанием мочи

У детей, ожидающих до последней минуты перед мочеиспусканием

Распространено среди детей дошкольного возраста, когда они поглощены игрой

Согласующийся анамнез

Дневник мочеиспускания

Нейрогенный мочевой пузырь, вторичной по отношению к спинному дизрафизму (например, расщелины позвоночника, сдавления спинного мозга, скрытых дефектов) или дефектам нервной системы

Очевидные дефекты позвоночника, выпячивание менингеальной оболочки, пояснично-крестцовая впадина или пучок волос, слабость нижних конечностей, сниженная чувствительность нижних конечностей

Облучение рентгеновскими лучами пояснично-крестцовой области

Для скрытых состояний - спинальная МРТ

УЗИ почек и мочевого пузыря

Уродинамические исследования

Гиперактивный мочевой пузырь

Позывы к мочесиспусканию (необходимы для постановки диагноза); частота и никтурия также характерны

Иногда используют движения или изменения положения тела (например, сидение на корточках или симптом приседания Винсента)

Анамнез в соответствии с симптомами или гиперактивным мочевым пузырем

Иногда ведется дневник мочеиспускания, проводятся уродинамические исследования, исследование тока мочи

Сексуальное насилие

Проблемы со сном, школьные трудности (например, преступность, плохие оценки)

Неуместное и сексуализированное поведение, депрессия, необычный интерес или избегание всего сексуального, неуместное для данного возраста знание сексуальных вещей

Определение факта сексуального насилия экспертами

Стресс *

Трудности с обучением в школе, социальная изоляция и трудности, стресс в семье (например, развод, разделение)

Только клиническая оценка

Структурные аномалии (например, эктопический мочеточник, клапаны задней уретры)

У детей, никогда не достигается полное суточное удержание

Ночное и дневное недержание у девочек, нормальное мочеиспускание в анамнезе, но постоянно влажное белье, выделения из влагалища

В анамнезе возможны инфекции мочевыводящих путей, другие аномалии мочевых путей

УЗИ почек

Ядерное сканирование почечного тока или внутривенная урография

КТ брюшной полости и таза или МРТ урография

ИМВП

Дизурия, гематурия, частота, срочность

Лихорадка

Боль в животе

Общий анализ мочи

Посев мочи

Для пациентов с пиелонефритом - УЗИ и цистоуретрограмма при мочеиспускании

Вагинальный рефлюкс (уретровагинальный рефлюкс, или вагинальное мочеиспускание) по любой причине (в том числе из-за губных спаек)

Подтекание мочи в положении стоя после мочеиспускания

Только клиническая оценка†

* Стресс является причиной, в первую очередь, острого недержания мочи.

† Врач должен заметить улучшение после соблюдения рекомендаций по правильной технике мочеиспускания, чтобы препятствовать задержке мочи во влагалище (например, садиться глубоко на унитаз или с широко расставленными коленями)

ИМП = инфекция мочевыводящих путей; ЦУГМ = цистоуретрограмма при мочеиспускании; ВУР = везикулоуретральный рефлюкс.

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