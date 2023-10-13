Некоторые лекарственные препараты, расстройства и другие состояния, связанные с мышечными спазмами
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Лекарственные препараты
Дополнительные лекарственные средства: АРА, цисплатин, клофибрат, диуретики, донепезил, агонисты бета-адренорецепторов (включая бронходилататоры и некоторые бета-блокаторы), ловастатин, оральные контрацептивы, пиразинамид, ралоксифен, стимуляторы (например, амфетамины, кофеин, кокаин, эфедрин, никотин, псевдоэфедрин), терипаратид, толкапон, винкристин
Синдром отмены следующих веществ: алкоголь, барбитураты, бензодиазепины, седативные и снотворные препараты
Прием препарата, способного вызвать мышечные спазмы
Только сбор анамнеза и объективное обследование, включая иногда попытки отмены подозреваемого препарата
Какие-либо заболевания и другие состояния
Доброкачественные идиопатические спазмы мышц ног
Не провоцируемые мышечные спазмы, без сопутствующей причины, отмечающиеся, как правило, в мышцах голени в ночное время
Обычно - уплотнение мышц голени
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Мышечные спазмы, связанные с физической нагрузкой
Спазм пораженных мышц во время физических упражнений или в течение нескольких часов после их завершения
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Снижение объема внеклеточной жидкости и/или электролитные нарушения (например, гипокальциемия, низкие уровни калия или магния в организме)
В ряде случаев - избыточное потоотделение, рвота, диарея, применение диуретиков, симптомы дегидратации
Иногда спазмы развиваются во время гемодиализа или после него, либо же на поздних сроках беременности (вероятно, в связи с низким содержанием магния в организме)
Иногда уровни калия, магния и/или ионизированного кальция в сыворотке крови
Метаболические нарушения (например, алкоголизм, гипотиреоидизм)
Алкоголизм: злоупотребление алкоголем в анамнезе, иногда - асцит, гинекомастия, звездчатые гемангиомы, атрофия семенников
Гипотиреоидизм: непереносимость холода, запоры, утомляемость, угнетение рефлексов
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя: только анамнез и объективное обследование
Гипотиреоидизм: исследование функции щитовидной железы
Аномалии скелета и мышц
Уплотнение мышц голени, длительное нахождение в положении сидя в анамнезе
У пациентов с аномалиями развития (например, при плоскостопии, рекурвации коленного сустава)
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Миопатии
Слабость, нарушение чувствительности, боль и/или снижение рефлексов в зоне иннервации периферического нерва, сплетения или корешка
Фасцикуляции
При заболевании мотонейрона - слабость, начинающаяся с одной руки или ноги
Обычно - электромиография, исследование скорости распространения возбуждения по нерву и/или МРТ спинного мозга
* Клиническое обследование проводится всегда, но упоминается в этой колонке только тогда, когда это может быть единственным средством диагностики.
ЭМГ = электромиография.