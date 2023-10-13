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Некоторые лекарственные препараты, расстройства и другие состояния, связанные с мышечными спазмами

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм*

Лекарственные препараты

Дополнительные лекарственные средства: АРА, цисплатин, клофибрат, диуретики, донепезил, агонисты бета-адренорецепторов (включая бронходилататоры и некоторые бета-блокаторы), ловастатин, оральные контрацептивы, пиразинамид, ралоксифен, стимуляторы (например, амфетамины, кофеин, кокаин, эфедрин, никотин, псевдоэфедрин), терипаратид, толкапон, винкристин

Синдром отмены следующих веществ: алкоголь, барбитураты, бензодиазепины, седативные и снотворные препараты

Прием препарата, способного вызвать мышечные спазмы

Только сбор анамнеза и объективное обследование, включая иногда попытки отмены подозреваемого препарата

Какие-либо заболевания и другие состояния

Доброкачественные идиопатические спазмы мышц ног

Не провоцируемые мышечные спазмы, без сопутствующей причины, отмечающиеся, как правило, в мышцах голени в ночное время

Обычно - уплотнение мышц голени

Только сбор анамнеза и объективное обследование

Мышечные спазмы, связанные с физической нагрузкой

Спазм пораженных мышц во время физических упражнений или в течение нескольких часов после их завершения

Только сбор анамнеза и объективное обследование

Снижение объема внеклеточной жидкости и/или электролитные нарушения (например, гипокальциемия, низкие уровни калия или магния в организме)

В ряде случаев - избыточное потоотделение, рвота, диарея, применение диуретиков, симптомы дегидратации

Иногда спазмы развиваются во время гемодиализа или после него, либо же на поздних сроках беременности (вероятно, в связи с низким содержанием магния в организме)

Иногда уровни калия, магния и/или ионизированного кальция в сыворотке крови

Метаболические нарушения (например, алкоголизм, гипотиреоидизм)

Алкоголизм: злоупотребление алкоголем в анамнезе, иногда - асцит, гинекомастия, звездчатые гемангиомы, атрофия семенников

Гипотиреоидизм: непереносимость холода, запоры, утомляемость, угнетение рефлексов

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя: только анамнез и объективное обследование

Гипотиреоидизм: исследование функции щитовидной железы

Аномалии скелета и мышц

Уплотнение мышц голени, длительное нахождение в положении сидя в анамнезе

У пациентов с аномалиями развития (например, при плоскостопии, рекурвации коленного сустава)

Только сбор анамнеза и объективное обследование

Заболевание мотонейрона

Миопатии

Периферические полинейропатии

Плексопатии

Радикулопатии

Слабость, нарушение чувствительности, боль и/или снижение рефлексов в зоне иннервации периферического нерва, сплетения или корешка

Фасцикуляции

При заболевании мотонейрона - слабость, начинающаяся с одной руки или ноги

Обычно - электромиография, исследование скорости распространения возбуждения по нерву и/или МРТ спинного мозга

* Клиническое обследование проводится всегда, но упоминается в этой колонке только тогда, когда это может быть единственным средством диагностики.

ЭМГ = электромиография.

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