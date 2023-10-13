Некоторые вирусы, которые вызывают неспецифическое острое фебрильное заболевание
Основные синдромы
Распределение
Специфическая терапия*
Специфическая профилактика†
Вирус колорадской клещевой лихорадки
Колорадская клещевая лихорадка с лейкопенией и тромбоцитопенией
Запад США, Канада
Нет
Нет
Флавивирусы (некоторые)
Передается через укусы комаров; врожденная инфекция у детей, которые заразились внутриутробно, вызывающая микроцефалию; синдром Гийена–Барре
Африка, Азия, Америка, острова Тихого океана
Нет
Меры предосторожности для предотвращения укусов комаров
Меры предосторожности для уменьшения передачи половым путем: воздержание от секса или использование презервативов в периоды риска и на протяжении всей беременности
Скрининг крови и продуктов крови
Флебовирусы (некоторые)
вирус Хартленда (HRTV)
Клещевой; средная часть запада и востока США
Нет
Нет
Флеботомная лихорадка
Бассейн Средиземного моря, Балканы, Средний Восток, Пакистан, Индия, Китай, восток Африки, Панама, Бразилия
Нет
Нет
Африка, Египет, Саудовская Аравия, Йемен
Нет
Вакцина для домашнего скота
Вакцина для человека находится в разработке
Ортомиксовирусы
вирус Бурбон
Клещевой: Средний Запад и юг США
Нет
Нет
*Лечение, как правило, поддерживающее.
†Неспецифические меры предосторожности (например, избегание средств передачи заболевания, обычные правила гигиены, скрининг костного мозга, используемого для трансплантации) также рекомендуются.