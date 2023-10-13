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Некоторые вирусы, которые вызывают неспецифическое острое фебрильное заболевание

Основные синдромы

Распределение

Специфическая терапия*

Специфическая профилактика†

Вирус колорадской клещевой лихорадки

Колорадская клещевая лихорадка с лейкопенией и тромбоцитопенией

Запад США, Канада

Нет

Нет

Флавивирусы (некоторые)

Зика

Передается через укусы комаров; врожденная инфекция у детей, которые заразились внутриутробно, вызывающая микроцефалию; синдром Гийена–Барре

Африка, Азия, Америка, острова Тихого океана

Нет

Меры предосторожности для предотвращения укусов комаров

Меры предосторожности для уменьшения передачи половым путем: воздержание от секса или использование презервативов в периоды риска и на протяжении всей беременности

Скрининг крови и продуктов крови

Флебовирусы (некоторые)

вирус Хартленда (HRTV)

Клещевой; средная часть запада и востока США

Нет

Нет

Флеботомная лихорадка

Бассейн Средиземного моря, Балканы, Средний Восток, Пакистан, Индия, Китай, восток Африки, Панама, Бразилия

Нет

Нет

Лихорадка долины Рифт (Рифт-Валли)

Африка, Египет, Саудовская Аравия, Йемен

Нет

Вакцина для домашнего скота

Вакцина для человека находится в разработке

Ортомиксовирусы

вирус Бурбон

Клещевой: Средний Запад и юг США

Нет

Нет

*Лечение, как правило, поддерживающее.

†Неспецифические меры предосторожности (например, избегание средств передачи заболевания, обычные правила гигиены, скрининг костного мозга, используемого для трансплантации) также рекомендуются.

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