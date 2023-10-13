Некоторые аспекты клинического применения макролидов
Макролиды
Показания
Примечания
Макролиды (за исключением фидаксомицина)
Инфекция, вызванная Mycoplasma pneumoniae, Legionella spp или Bordetella pertussis
Санация носителей Corynebacterium diphtheriae
Антибиотики выбора
Болезнь кошачьих царапин с наличием симптомов (Bartonella henselae)
—
Бактериальный ангиоматоз и печёночная пурпура у больных СПИДом (с участием B. henselae или B. quintana)
—
Азитромицин
Используется вместе с другими антибиотиками
Используется вместе с другими антибиотиками
Уретрит и цервицит, вызванные Chlamydia trachomatis
—
Кларитромицин и азитромицин
Комплекс Mycobacterium avium и другие нетуберкулезные микобактерии
Часть схемы комбинированной лекарственной терапии
Эритромицин
Неосложненные инфекции кожи
—
Местное использование
Подготовка кишечника к операции на желудочно-кишечном тракте
Принимаемые внутрь и используемые с пероральным аминогликозидом
Фидаксомицин
Clostridioides difficile (ранее – Clostridium difficile)
Антибиотик выбора для начального эпизода