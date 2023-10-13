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Некоторые аспекты клинического применения макролидов

Макролиды

Показания

Примечания

Макролиды (за исключением фидаксомицина)

Инфекция, вызванная Mycoplasma pneumoniae, Legionella spp или Bordetella pertussis

Санация носителей Corynebacterium diphtheriae

Антибиотики выбора

Болезнь кошачьих царапин с наличием симптомов (Bartonella henselae)

Бактериальный ангиоматоз и печёночная пурпура у больных СПИДом (с участием B. henselae или B. quintana)

Азитромицин

Церебральный токсоплазмоз

Используется вместе с другими антибиотиками

Бабезиоз

Используется вместе с другими антибиотиками

Уретрит и цервицит, вызванные Chlamydia trachomatis

Кларитромицин и азитромицин

Комплекс Mycobacterium avium и другие нетуберкулезные микобактерии

Часть схемы комбинированной лекарственной терапии

Эритромицин

Неосложненные инфекции кожи

Акне

Местное использование

Подготовка кишечника к операции на желудочно-кишечном тракте

Принимаемые внутрь и используемые с пероральным аминогликозидом

Фидаксомицин

Clostridioides difficile (ранее – Clostridium difficile)

Антибиотик выбора для начального эпизода

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