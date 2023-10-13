Некоторые аспекты клинического использования полипептидов
Подготовка
Применение
Примечания
Комбинированные методы лечения
Мазь, содержащая бацитрацин плюс неомицин, полимиксин B (бацитрацин/полимиксин B) или оба (неомицин/полимиксин B/бацитрацин)
Раневая инфекция
Может вызывать контактный дерматит
Спрей, содержащий неомицин, бацитрацин и полимиксин
Профилактика послеоперационных раневых инфекций
Может вызывать контактный дерматит
Глазные мази и растворы полимиксина B с другими противомикробными средствами (например, бацитрацин/полимиксин В, неомицин/полимиксин В, полимиксин В/триметоприм) и кортикостероидами (например, неомицин/полимиксин В/гидрокортизон)
Применение в офтальмологии
Значительно улучшены показатели ранней клинической ремиссии (хотя острый бактериальный конъюнктивит часто проходит самостоятельно)
Суспензия для ушей с неомицином/полимиксином B/гидрокортизоном или с колистином, неомицином и гидрокортизоном
Наружный отит (обычно вызванный Pseudomonas aeruginosa)
Клинически эффективен, но может и не быть более эффективным, чем 2%-ная уксусная кислота с гидрокортизоном
У пациентов с тимпаностомической трубкой или известной перфорацией барабанной перепонки необходимо использовать неототоксичное средство местного применения (без аминогликозидов или этанола)
Бацитрацин
Препараты местного действия
Эрадикация назального носительства Staphylococcus aureus
Менее эффективны, чем другие методы лечения
Может вызывать контактный дерматит
Колистин
Аэрозольная форма метансульфонатного колистина (колистиметата натрия [CMS])
Иногда, внутрибольничная пневмония, вызванная мультирезистентными грамотрицательными бактериями
Связано с меньшим количеством побочных эффектов (например, сдавленность в груди, першение в горле, кашель), чем при применении колистина сульфата
Аэрозольная форма колистина сульфата
То же, что и для аэрозольной формы колистина метансульфоната
Может быть полезным для пациентов с кистозным фиброзом или нозокомиальной пневмонией (ассоциированной с ИВЛ или нет), вызванной мультирезистентными грамотрицательными бактериями
Парентеральное CMS
Тяжелые инфекции, вызванные мультирезистентными грамотрицательными бактериями, такими как P. aeruginosa или Acinetobacter spp
Уменьшенная доза у пациентов с почечной недостаточностью
Не является терапией первой линии
Полимиксин В
Растворы
Орошение половых органов
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Парентерально
Тяжелые инфекции, вызванные мультирезистентными грамотрицательными бактериями, такими как P. aeruginosa или Acinetobacter spp
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