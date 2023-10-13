* Классификация треморов может быть подразделена на постуральный и кинетический (который включает в себя простой кинетический и интенционный) треморы. Простой кинетический тремор возникает во время произвольных движений и примерно одинаков во время всего движения. Интенционный тремор возникает во время произвольных движений с нарастанием тремора, когда пораженная конечность приближается к цели. Постуральный тремор является максимальным, когда конечность удерживается в фиксированном положении против силы тяжести.