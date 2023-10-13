Наиболее частые причины тремора
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Тремор при движениях*
Отмена алкоголя или других веществ (например, бензодиазепинов или опиоидов)
Возбуждение и мелкий тремор, начинающиеся через 24-72 часа после последнего употребления алкоголя или лекарственных препаратов (например, бензодиазепинов)
Иногда: артериальная гипертензия, тахикардия или лихорадка (особенно у госпитализированных больных)
Клиническая оценка
Анамнез приема медикаментов или употребления психоактивных веществ (например, лития, антидепрессантов, стимуляторов)
Уменьшение тремора после прекращения лечения или приема вещества
Эндокринные и обменные заболевания, токсический тремор:
Тремор в сочетании с измененным уровнем сознания (как следствие энцефалопатии), и наличие основного заболевания (например, почечная или печеночная недостаточность)
Иногда мультифокальный миоклонус и негативный миоклонус (астериксис) при метаболических причинах тремора
Экзофтальм, гиперрефлексия, тахикардия, непереносимость тепла (как проявление гипертиреоза)
Выраженная, рефрактерная к лечению артериальная гипертензия (при феохромоцитоме)
Исследование уровня ТТГ
Анализ суточной мочи на метанефрины
Уровень аммиака, концентрация азота мочевины в крови, глюкозы, кальция и паратгормона
Исследование на тяжелые металлы
Эссенциальный тремор
Прогрессирующий постоянный тремор (4-12 Гц), как правило, симметричный, с вовлечением верхних конечностей и, иногда, головы и голоса, чаще у пациентов с тремором в семейном анамнезом
Может подавляться низкими дозами алкоголя или других седативных препаратов
Клиническая оценка
Физиологический тремор
Мелкий, быстрый (8-13 Гц) тремор, который возникает у здоровых во всех прочих отношениях лиц, который может усиливаться под воздействием некоторых медикаментов или состояний (см. выше).
Может подавляться низкими дозами алкоголя или других седативных препаратов
Клиническая оценка
Тремор покоя
Сбор анамнеза применения препаратов, блокирующих рецепторы дофамина или истощающих запасы дофамина
Уменьшение тремора после прекращения приема препарата
Низкочастотный (3-6 Гц) альтернирующий тремор, часто с вовлечением большого и указательного пальцев рук (по типу «скатывания пилюль»), а также подбородка и ног
Часто сопровождается другими симптомами, такими как микрография, брадикинезия (замедленность движений), мышечная ригидность и шаркающая походка
Чаще всего отягощенного семейного анамнеза по паркинсоническому тремору не наблюдается, как и уменьшения тремора после употребления алкоголя
Специфические клинические критерии
Высокая эффективность эмпирического применения дофаминергических препаратов
Интенционный тремор
Поражение мозжечка:
Низкочастотный (< 4 Гц) тремор, чаще всего наблюдаемый на той же стороне, что и атаксия, дисметрия, дисдиадохокинез (неспособность выполнять быстрые чередующиеся движения) и дизартрия
В некоторых случаях может иметься отягощенный семейный анамнез (например, при атаксии Фридрейха)
МРТ головного мозга
Анамнез применения определенных лекарственных средств или других веществ в анамнезе
Уменьшение тремора после прекращения лечения или приема вещества
Сложные виды тремора
Тремор Холмса (тремор среднего мозга, тремор красного ядра, рубральный тремор или таламический тремор)
Нерегулярный низкочастотный (< 4,5 Гц) тремор, преимущественно, в проксимальных отделах конечностей
Характерно сочетание тремора покоя, постурального и интенционного типов тремора вследствие поражения среднего мозга в области красного ядра (например, при инсульте или рассеянном склерозе)
Иногда могут выявляться симптомы атаксии и снижения мышечной силы
МРТ головного мозга
Нейропатический тремор:
Различные по типу и частоте варианты тремора, как правило, имеющие постуральный и интенционный характер
Прочие признаки полинейропатии
Электронейромиография
Функциональный (психогенный) тремор
Внезапное начало и/или спонтанные ремиссии сложного и меняющегося по своим характеристикам тремора
Усиливается «на публике» и уменьшается при отвлечении внимания пациента
Ключевой диагностический признак психогенного тремора: "увлечение" тремора, изменение его характера или исчезновение, когда пациент выполняет произвольные ритмичные движения непораженной конечностью
Клиническая оценка
Различные типы тремора (как правило, с вовлечением проксимальных отделов рук) у детей и подростков, часто - в сочетании с признаками печеночной недостаточности, мышечной ригидностью, неуверенностью при ходьбе, дизартрией, беспричинной улыбкой, слюнотечением, нейропсихическими нарушениями
24-часовой сбор мочи на экскрецию меди; определение уровня церулоплазмина в сыворотке крови
Осмотр глаза с помощью щелевой лампы, с целью определения колец Кайзера-Флейшера вокруг радужной оболочки глаза (вызванные отложением меди)
* Классификация треморов может быть подразделена на постуральный и кинетический (который включает в себя простой кинетический и интенционный) треморы. Простой кинетический тремор возникает во время произвольных движений и примерно одинаков во время всего движения. Интенционный тремор возникает во время произвольных движений с нарастанием тремора, когда пораженная конечность приближается к цели. Постуральный тремор является максимальным, когда конечность удерживается в фиксированном положении против силы тяжести.
АМК = азот мочевины крови; Гц = герц; ПТГ = паратиреоидный гормон; ТТГ = тиреотропный гормон.