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Наиболее частые нарушения движений глазных яблок

Клинический симптом

Синдром

Частые причины

Парезы

Парез горизонтального взора в одном направлении

Содружественный парез горизонтального взора

Ипсилатеральное поражение мостового центра горизонтального взора или контрлатеральное поражение лобной коры

Парез горизонтального взора в двух направлениях

Полный (двусторонний) парез горизонтального взора

Энцефалопатия Вернике

Крупный, двусторонний очаг в мосту с поражением обоих центров взора

Билатеральный парез горизонтального взора во всех направлениях, кроме абдукции контралатерально очагу поражения; конвергенция сохранна

Полуторный синдром

Ипсилатеральное поражение медиального продольного пучка и центра латерального взора в мосте

Уни- или билатеральный парез аддукции глаз при горизонтальном взоре, конвергенция сохранна

Межъядерная офтальмоплегия

Поражение медиального продольного пучка

Билатеральный парез взора вверх, расширение зрачков и их слабая реакция на свет, несмотря на сохранность аккомодации т сужения зрачка при конвергенции, предпочтение взору вниз и нистагм, направленный вниз

Синдром Парино (вид пареза вертикального взора)

Опухоли шишковидного тела

Спинной среднемозговой инфаркт

Билатеральный парез взора вниз

Парез взора вниз

Прогрессирующий надъядерный паралич

Унилатеральный парез отведения глаза (в покое глаз повернут вниз и кнаружи) унилатеральный парез приведения глазного яблока, движения вверх и вниз, птоз, зрачок часто дилатирован

Слабость мышц, иннервируемых III черепным нервом

Аневризмы

Заболевания глазодвигательного нерва или микрососудов среднего мозга (диабет и гипертония)

Травма

Транстенториальное вклинение

Унилатеральный парез взгляда вниз и кнутри (движения по направлению носу), которой может быть выражен минимально и сопровождаться жалобами (затруднение при взгляде вниз и кнутри)

Симптом наклона головы (пациент наклоняет голову в сторону, противоположную пораженному глазу)

Слабость мышц, иннервируемых IV черепным нервом

Идиопатический

Травма головы

Ишемия

Врожденный

Унилатеральный парез абдукции глаза

Слабость мышц, иннервируемых VI черепным нервом

Идиопатический

Повышенное внутричерепное давление

Микрососудистые заболевания, вторичные по отношению к диабету или гипертонии

Рассеянный склероз

Травма

Опухоли

Васкулит

Косая девиация (разностояние глазных яблок по вертикали)

Неполное и неравномерное поражение III пары черепных нервов, центра вертикального взора или медиального продольного пучка

Поражение ствола головного мозга в любом месте от среднего мозга до продолговатого мозга

Слабость или ограничение движений всех внешних мышц глаза

Наружная офтальмоплегия

Нарушение функции мышц глаза или патология нервно-мышечного соединения

Обычно вызывается следующими причинами:

Непроизвольные или патологические движения

Ритмичные непроизвольные движения глаз, обычно двусторонние

Нистагм

Разнообразные причины:

  • Вестибулярные нарушения в анамнезе (например, болезнь Меньера, вестибулярный нейронит)

  • Рассеянный склероз

  • Травма головы

  • Лекарства (например, противозачаточные средства, анксиолитики и седативные препараты)

Быстрые толчкообразные движения вниз и медленное возвращение глаз в срединное положение

Поплавковые движения глазных яблок (боббинг)

Обширная деструкция или дисфункция моста мозга

Избыточное движение при изменении направления взора с последующими несколькими колебаниями

Дисметрия глазных яблок

Нарушения мозжечковых связей

Эпизоды быстрых колебательных движений около точки фиксации

Трепетание глазных яблок (флаттер)

Разнообразные причины:

  • Постаноксическая энцефалопатия

  • Скрытая нейробластома

  • Паранеопластический синдром

  • Атаксия телангиэктазия

  • Вирусный энцефалит

  • Токсическое действие лекарственных препаратов

Быстрые содружественные хаотические движения глаз, часто в сочетании с распространенным миоклонусом

Опсоклонус

Разнообразные причины (как при трепетании глазных яблок, см. выше)

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