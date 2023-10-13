Наиболее частые нарушения движений глазных яблок
Клинический симптом
Синдром
Частые причины
Парезы
Парез горизонтального взора в одном направлении
Ипсилатеральное поражение мостового центра горизонтального взора или контрлатеральное поражение лобной коры
Парез горизонтального взора в двух направлениях
Полный (двусторонний) парез горизонтального взора
Крупный, двусторонний очаг в мосту с поражением обоих центров взора
Билатеральный парез горизонтального взора во всех направлениях, кроме абдукции контралатерально очагу поражения; конвергенция сохранна
Ипсилатеральное поражение медиального продольного пучка и центра латерального взора в мосте
Уни- или билатеральный парез аддукции глаз при горизонтальном взоре, конвергенция сохранна
Поражение медиального продольного пучка
Билатеральный парез взора вверх, расширение зрачков и их слабая реакция на свет, несмотря на сохранность аккомодации т сужения зрачка при конвергенции, предпочтение взору вниз и нистагм, направленный вниз
Синдром Парино (вид пареза вертикального взора)
Опухоли шишковидного тела
Спинной среднемозговой инфаркт
Билатеральный парез взора вниз
Прогрессирующий надъядерный паралич
Унилатеральный парез отведения глаза (в покое глаз повернут вниз и кнаружи) унилатеральный парез приведения глазного яблока, движения вверх и вниз, птоз, зрачок часто дилатирован
Аневризмы
Заболевания глазодвигательного нерва или микрососудов среднего мозга (диабет и гипертония)
Травма
Унилатеральный парез взгляда вниз и кнутри (движения по направлению носу), которой может быть выражен минимально и сопровождаться жалобами (затруднение при взгляде вниз и кнутри)
Симптом наклона головы (пациент наклоняет голову в сторону, противоположную пораженному глазу)
Идиопатический
Травма головы
Ишемия
Врожденный
Унилатеральный парез абдукции глаза
Идиопатический
Повышенное внутричерепное давление
Микрососудистые заболевания, вторичные по отношению к диабету или гипертонии
Травма
Косая девиация (разностояние глазных яблок по вертикали)
Неполное и неравномерное поражение III пары черепных нервов, центра вертикального взора или медиального продольного пучка
Поражение ствола головного мозга в любом месте от среднего мозга до продолговатого мозга
Слабость или ограничение движений всех внешних мышц глаза
Наружная офтальмоплегия
Нарушение функции мышц глаза или патология нервно-мышечного соединения
Обычно вызывается следующими причинами:
Непроизвольные или патологические движения
Ритмичные непроизвольные движения глаз, обычно двусторонние
Разнообразные причины:
Быстрые толчкообразные движения вниз и медленное возвращение глаз в срединное положение
Поплавковые движения глазных яблок (боббинг)
Обширная деструкция или дисфункция моста мозга
Избыточное движение при изменении направления взора с последующими несколькими колебаниями
Дисметрия глазных яблок
Нарушения мозжечковых связей
Эпизоды быстрых колебательных движений около точки фиксации
Трепетание глазных яблок (флаттер)
Разнообразные причины:
Быстрые содружественные хаотические движения глаз, часто в сочетании с распространенным миоклонусом
Опсоклонус
Разнообразные причины (как при трепетании глазных яблок, см. выше)