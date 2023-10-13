Лечение расстройств личности
Диагностика
Психотерапия
Медицинские препараты
Когнитивно-поведенческая терапия
Ситуационное воздействие
Антидепрессанты (СИОЗС)
Нормотимики (препараты лития, вальпроат)
Психодинамическая психотерапия
Когнитивно-поведенческая терапия
Антидепрессанты (ИМАО, СИОЗС)
Общее психиатрическое лечение и другие структурные подходы клинического сопровождения
Поддерживающая психотерапия
Диалектическая поведенческая терапия
Терапия, основанная на ментализации
Психотерапия, основанная на переносе
системное обучение для развития эмоционального прогнозирования и решения проблем
Стабилизаторы настроения (ламотриджин, топирамат) для симптомов расстройства настроения, импульсивности и тревожности
Атипичные (второго поколения) нейролептики для лечения преходящих психотических симптомов, регуляции настроения и неконтролируемого гнева.
Антидепрессанты (не наносят вред, но имеют ограниченную эффективность)
Избегание бензодиазепинов и стимуляторов
Психодинамическая психотерапия
Когнитивно-поведенческая терапия
Антидепрессанты (ИМАО, СИОЗС)
Психодинамическая психотерапия
—
Психодинамическая психотерапия
Терапия, основанная на ментализации
—
Психодинамическая психотерапия
Антидепрессанты (СИОЗС)
Когнитивно-поведенческая терапия
Антидепрессанты
Поддерживающая психотерапия
Обучение социальным навыкам
—
Поддерживающая психотерапия
Обучение социальным навыкам
Когнитивно-поведенческая терапия для устранения тревожности
Атипичные нейролептики
*Существуют разногласия относительно возможности излечения антисоциального расстройства.
ИМАО = ингибиторы моноаминоксидазы; СИОЗС = селективные ингибиторы обратного захвата серотонина