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Лечение расстройств личности

Диагностика

Психотерапия

Медицинские препараты

Антисоциальное расстройство*

Когнитивно-поведенческая терапия

Ситуационное воздействие

Антидепрессанты (СИОЗС)

Нормотимики (препараты лития, вальпроат)

Избегающее

Психодинамическая психотерапия

Поддерживающая психотерапия

Когнитивно-поведенческая терапия

Антидепрессанты (ИМАО, СИОЗС)

Анксиолитики

Пограничный

Общее психиатрическое лечение и другие структурные подходы клинического сопровождения

Поддерживающая психотерапия

Диалектическая поведенческая терапия

Терапия, основанная на ментализации

Психотерапия, основанная на переносе

Схемная терапия

системное обучение для развития эмоционального прогнозирования и решения проблем

Стабилизаторы настроения (ламотриджин, топирамат) для симптомов расстройства настроения, импульсивности и тревожности

Атипичные (второго поколения) нейролептики для лечения преходящих психотических симптомов, регуляции настроения и неконтролируемого гнева.

Антидепрессанты (не наносят вред, но имеют ограниченную эффективность)

Избегание бензодиазепинов и стимуляторов

Зависимое расстройство

Психодинамическая психотерапия

Когнитивно-поведенческая терапия

Антидепрессанты (ИМАО, СИОЗС)

Истерическое расстройство

Психодинамическая психотерапия

Нарциссическое расстройство

Психодинамическая психотерапия

Терапия, основанная на ментализации

Психотерапия, основанная на переносе

Обсессивно-компульсивное расстройство

Психодинамическая психотерапия

Когнитивно-поведенческая терапия

Антидепрессанты (СИОЗС)

Параноидное расстройство

Поддерживающая психотерапия

Когнитивно-поведенческая терапия

Антидепрессанты

Атипичные нейролептики

Шизоидное расстройство

Поддерживающая психотерапия

Обучение социальным навыкам

Шизотипическое расстройство

Поддерживающая психотерапия

Обучение социальным навыкам

Когнитивно-поведенческая терапия для устранения тревожности

Атипичные нейролептики

*Существуют разногласия относительно возможности излечения антисоциального расстройства.

ИМАО = ингибиторы моноаминоксидазы; СИОЗС = селективные ингибиторы обратного захвата серотонина

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