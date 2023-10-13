Лечение и прогноз при идиопатических интерстициальных пневмониях*
Заболевание
Лечение
Прогноз
Пирфенидон или нинтеданиб
Трансплантация легких
Смертность: 50-70% в течение 5 лет
Отказ от курения
Выживаемость 70% в течение 10 лет
Кортикостероиды совместно с сопутствующей иммунодепрессивной терапией или без нее (например, азатиоприн, мофетила микофенолат)
Уровень смертности: широко варьирует, но в целом лучше, чем при идиопатическом легочном фиброзе. При исключительно клеточном заболевании (редко) чрезвычайно низкий
Кортикостероиды
5-летний уровень выживаемости составляет > 90%.
Респираторный бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких
Отказ от курения
Смертность: редко при отказе от курения
Поддерживающая терапия; часто используются кортикостероиды
Смертность: > 50% в течение < 6 месяцев
Кортикостероиды
Ясно не установлено
Соответствующее лечение неизвестно; часто применяют кортикостероиды
5-летняя выживаемость приблизительно в 25-60% случаях
* В порядке уменьшения частоты встречаемости.