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Клинические проявления инфекции парвовируса В19

Клинические проявления

Описание

Популяция пациентов

Инфекционная эритема (пятая болезнь)

Легкие гриппоподобные симптомы (например, субфебрильная температура, легкое недомогание)

Сыпь, как правило, обе из следующих:

  • Индуцированная сливающаяся эритема на щеках (внешний вид «пощечины»)

  • Симметричная сетчатая сыпь, наиболее выраженная на руках, ногах и туловище, обычно не затрагивающая ладони и подошвы

Обычно у детей, иногда у взрослых

Синдром папуло-пурпурных перчаток и носков (PPGSS)

Папулезные, пурпурные или петехиальные поражения, ограниченные руками и ногами

Часто сопровождается лихорадкой, поражениями полости рта и/или гениталий

Обычно у детей, иногда у взрослых

Транзиторный апластический криз

Подавление эритропоэза, приводящее к тяжелой анемии

Обычно у детей с гемоглобинопатиями (например, серповидно-клеточной анемией) или другими заболеваниями эритроцитов (например, с наследственным сфероцитозом)

Иногда у взрослых

Артралгия или артриты

Боль в мелких суставах кистей, запястий, коленей и стоп – обычно симметричная

Часто с сыпью

Обычно взрослые, наиболее распространены среди женщин

Вопросы, связанные с беременностью

Выкидыш

Мертворождение

Тяжелая анемия плода, приводящая к неиммунной водянке плода

Беременные пациентки

Длительная инфекция

Часто протекает бессимптомно, иногда может привести к тяжелой анемии

Пациенты с иммунодефицитом

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