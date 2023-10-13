Клинические проявления инфекции парвовируса В19
Клинические проявления
Описание
Популяция пациентов
Инфекционная эритема (пятая болезнь)
Легкие гриппоподобные симптомы (например, субфебрильная температура, легкое недомогание)
Сыпь, как правило, обе из следующих:
Обычно у детей, иногда у взрослых
Синдром папуло-пурпурных перчаток и носков (PPGSS)
Папулезные, пурпурные или петехиальные поражения, ограниченные руками и ногами
Часто сопровождается лихорадкой, поражениями полости рта и/или гениталий
Обычно у детей, иногда у взрослых
Транзиторный апластический криз
Подавление эритропоэза, приводящее к тяжелой анемии
Обычно у детей с гемоглобинопатиями (например, серповидно-клеточной анемией) или другими заболеваниями эритроцитов (например, с наследственным сфероцитозом)
Иногда у взрослых
Артралгия или артриты
Боль в мелких суставах кистей, запястий, коленей и стоп – обычно симметричная
Часто с сыпью
Обычно взрослые, наиболее распространены среди женщин
Вопросы, связанные с беременностью
Тяжелая анемия плода, приводящая к неиммунной водянке плода
Беременные пациентки
Длительная инфекция
Часто протекает бессимптомно, иногда может привести к тяжелой анемии
Пациенты с иммунодефицитом