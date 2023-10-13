Клинические особенности, позволяющие уточнить причину заболевания периферической нервной системы*
Признаки
Предполагаемые причины
Симметричный, диффузный неврологический дефицит
Генерализированные поражения (например, токсически-метаболические, наследственные, инфекционные или воспалительные заболевания; большинство иммунологически опосредованных заболеваний)
Односторонний дефицит
Очаговые поражения (например, мононейропатии, плексопатии)
Неврологический дефицит, локализованный в зоне иннерваций одного или нескольких структур периферической нервной системы (например, корешка, спинномозгового нерва, сплетения, одного периферического нерва, ≥ 2 отдельных нервов в различных зонах [множественная мононейропатия])
Одно или больше поражений структур периферической нервной системы
Распределение неврологического дефицита по типу "перчаток" и "носков"
Диффузная периферическая полинейропатия, скорее аксональная
Преобладающая слабость проксимальных мышц (например, затруднения при подъеме по лестнице или причесывании) без чувствительных нарушений
Диффузное нарушение функции мышц, которое развивается при диффузных миопатиях
Возможно патологии нервно-мышечного соединения в случае нарушения движения глазных яблок
Хроническая, прогрессирующая мышечная слабость, поражающая в основном дистальные мышцы, без чувствительных нарушений
Онемение, покалывание и жжение с мышечной слабостью и снижением рефлексов
Глубокая проксимальная и дистальная двигательная недостаточность с минимальной атрофией
Нарушение болевой и температурной чувствительности; болевой синдром, иногда с чувством жжения
Мышечная слабость, пропорциональная атрофии мышц; непропорционально легкие нарушения рефлексов, как правило, в большей степени в дистальных, чем в проксимальных отделах
Сосудистые нарушения (например, васкулит, ишемия, гиперкоагуляция)
* Болезни периферических мотонейронов (например, спинальные мышечные атрофии) в принципе поражают ЦНС, т. к. тело мотонейрона (клетки переднего рога) находится в спинном мозге.
ЦНС = центральная нервная система.